Salus in Spagna: assistenza notturna ai neonati costa 110 euro a notte

Isabel García ha pagato 110 euro a notte una salus per il neonato in Spagna. Il servizio notturno resta un lusso per molte famiglie.

Pagare 110 euro a notte per avere qualcuno che si occupi del proprio bambino appena nato. È la scelta fatta da Isabel García, 30 anni, giovane mamma spagnola che considera la spesa uno dei migliori investimenti della sua vita. La sua storia, raccontata al quotidiano spagnolo 20minutos, mette in luce il crescente ricorso alle salus, le professioniste che assistono i neogenitori nelle prime settimane dopo il parto.

Isabel García aveva previsto un aiuto di appena quindici giorni, ma il servizio è durato due mesi. La trentenne lavora nel settore marketing di una multinazionale e, tornata a casa dall'ospedale con il primo figlio, era esausta. Il servizio di assistenza notturna le ha permesso di riposare mentre una professionista si prendeva cura del bambino.

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Come funziona l'assistenza notturna delle salus

Le salus non sono semplici babysitter, perché si occupano dei neonati e, soprattutto, insegnano ai genitori come gestirli. Il loro compito comprende l'alimentazione, il bagnetto e le routine del sonno, oltre alla preparazione del bambino per la notte e alla sua igiene.

Nel caso di Isabel García, la professionista arrivava normalmente alle 20:30 e restava fino alle 7 del mattino. Il costo del servizio era di 110 euro a notte, una cifra che la stessa madre riconosce non essere alla portata di tutte le famiglie.

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Durante quelle notti, Isabel García e il marito hanno osservato la professionista mentre calmava il neonato, riconosceva le sue necessità e organizzava le attività quotidiane. Dai massaggi per favorire il rilassamento fino alle abitudini da seguire prima di metterlo a dormire, l'assistenza si è trasformata in un corso pratico di genitorialità.

Il racconto di Isabel García e il parere di Isabel Olmo

Isabel García sostiene che il beneficio principale non sia stato soltanto dormire di notte. Secondo la trentenne, il servizio ha permesso di recuperare le energie necessarie per affrontare le giornate con il bambino e di preservare l'equilibrio della coppia.

La madre afferma che, pur di ripetere l'esperienza, sarebbe disposta a risparmiare persino sul cibo. Definisce la spesa il denaro meglio investito, pur ammettendo che il costo resta elevato.

La professionista scelta da Isabel García è Isabel Olmo, fondatrice di Peque Salus, azienda che impiega circa 18-20 lavoratrici e offre assistenza in diverse città, tra cui Madrid, Barcellona, Siviglia, Alicante e Malaga. Secondo Isabel Olmo, la domanda di questo servizio è cresciuta negli ultimi quindici anni.

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Isabel Olmo collega la crescita della richiesta alla trasformazione delle famiglie. Sempre più coppie vivono lontano dai genitori e dai parenti, senza poter contare sulla rete di aiuti che in passato accompagnava la nascita di un figlio. Le salus provengono spesso dal mondo dell'assistenza sanitaria e dell'infanzia, con esperienza nella cura dei neonati.

Costi della salus in Spagna e servizio simile in Italia

Il servizio resta un lusso, perché Isabel Olmo stima che un'assistenza della durata di circa due mesi possa costare mediamente 2.400 euro, a seconda della formula scelta. Il fenomeno si diffonde in Spagna nonostante il progressivo calo delle nascite.

Per Isabel García, il bilancio non lascia dubbi: avere qualcuno che vegliasse sul figlio durante la notte le ha consentito di affrontare i primi mesi da madre con maggiore serenità. In Italia esiste un servizio praticamente identico alle salus spagnole, meno conosciuto e generalmente chiamato puericultrice notturna.

A differenza della Spagna, in Italia il costo di questo servizio resta prevalentemente a carico delle famiglie. La fonte segnala anche un bonus fino a 720 euro per le mamme che lavorano, senza ulteriori dettagli su requisiti o modalità di richiesta.