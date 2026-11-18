Il ministro della Salute cerca risorse aggiuntive per il fondo sanitario nazionale. Anaao Assomed denuncia insufficienza fondi e propone nuovi emendamenti su pensioni.

Il Ministero della Salute sta conducendo attive trattative per reperire risorse finanziarie aggiuntive da inserire nella prossima manovra economica. L'obiettivo prioritario è rinforzare il Fondo Sanitario Nazionale, un pilastro fondamentale per il corretto funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale italiano. Questa fase negoziale avviene in un momento delicato, caratterizzato da un vertice di maggioranza imminente e da una forte pressione sindacale.

Anaao Assomed denuncia carenza di risorse

Pierino Di Silverio, leader della sigla Anaao Assomed, ha confermato pubblicamente che il ministero sta lavorando in sinergia con altri dicasteri per trovare nuovi capitoli di spesa. Tuttavia, Di Silverio sottolinea che gli attuali investimenti risultano inadeguati a coprire le criticità strutturali del sistema sanitario pubblico. La proposta avanzata dal sindacato dei medici ospedalieri prevede uno spostamento di capitale rilevante verso la sanità pubblica, invece di indirizzarlo verso altri settori.

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In particolare, i vertici sindacali chiedono di deviare gli 1,6 miliardi attualmente destinati al voucher per gli anziani verso il Fondo Sanitario Nazionale. Questo bonus è riservato a persone con un Isee inferiore ai 28 mila euro e un'età superiore ai 75 anni. Secondo la posizione di Anaao Assomed, queste risorse incentiverebbero esclusivamente il settore privato, lasciando scoperti i bisogni della struttura pubblica. La sigla ha già raccolto 9 mila firme per una petizione che sarà consegnata al Quirinale.

Posizioni contrastanti su fondi e pensioni

Il ministro della Salute ha difeso l'opera finanziaria in corso, evidenziando uno straordinario finanziamento complessivo. Sono stati stanziati 3,4 miliardi diretti, ai quali si aggiungono gli 1,6 miliardi per la carta dedicata agli anziani. Si tratta di uno sforzo complessivo superiore a 5 miliardi orientati unicamente al settore sanitario. Nonostante queste cifre, i sindacati non danno segni di placarsi e continuano a richiedere misure più incisive.

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Anche i 500 milioni in più annunciati dal governo per aumentare le indennità del personale vengono giudicati insufficienti. Andrea Bottegga, segretario di Nursind, ha definito l'assegnazione di 500 milioni aggiuntivi come un insulto alla sanità pubblica, considerando le enormi difficoltà che il sistema sta affrontando. La critica sindacale non si limita alla sanità, ma si estende anche alla gestione previdenziale del Paese. La discussione verte sull'allargamento della piena perequazione all'inflazione per tutte le pensioni.

Salvini blocca flessibilità e fondo 850 milioni

Il vicepremier Matteo Salvini ha blindato il fondo da 850 milioni destinato alla flessibilità in uscita. A fronte di domande sulla possibilità di trasferire risorse da questo veicolo verso la sanità, Salvini è stato netto nel rifiutare tale opzione. Ha affermato categoricamente che non se ne parla. Questa posizione blocca qualsiasi tentativo di utilizzare tali fondi per colmare il gap sanitario, mantenendo la priorità sulla stabilità delle politiche pensionistiche esistenti.

Il ministro della Salute sta comunque tentando di strappare tra i 300 e i 400 milioni ulteriori dalla manovra. Questa richiesta si scontra con le difficoltà quantificazione delle risorse in questo momento politico. Inoltre, ci sono proposte per recuperare gli 1,47 miliardi necessari all'allargamento della perequazione attraverso il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Vari voci del Mef saranno coinvolte in questo processo di riassegnazione.

Nuove proposte per le pensioni nel 2027

Il Movimento 5 Stelle ha depositato un emendamento per alzare la soglia della perequazione a 3 mila euro. Fratelli d'Italia aveva inizialmente previsto la misura solo per assegni fino a 4 volte al minimo, pari a 2.447 euro. La necessità di reperire le risorse viene affrontata tramite meccanismi complessi che coinvolgono diversi ministeri. I sindacati della sicurezza hanno ricevuto rassicurazioni sul futuro della previdenza dedicata per polizia e difesa.

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Per la quota contributiva si applicherà un coefficiente di trasformazione basato su un'età superiore a quella reale. Questo garantisce al dipendente un beneficio equivalente a 4 anni in più di anzianità di servizio. Salvini ha inoltre suggerito che ulteriori risorse potrebbero essere trovate aumentando il contributo da parte delle banche. Un emendamento in questa direzione è stato già depositato dal Carroccio per affrontare le future sfide previdenziali del Paese.