Salute e benessere: ecco i benefici unici del verde

Cervello, cuore e intestino traggono il meglio da ogni tipo di verdura. È proprio la sua matrice alimentare, come dichiarato dalla dietista e autrice per MyHealthTeam Avery Zenker, a fornire l’apporto necessario per il benessere dell’organismo, non i singoli nutrienti. Una passeggiata può funzionare più della palestra (ma a patto di seguire regole precise): ecco cosa fare per vivere meglio

In ogni stagione nei reparti ortofrutticolo di mercati rionali e supermercati c'è una festa di colori. Rosso, giallo, bianco, viola, ogni scelta è salutare per tanti motivi e la varietà premia chi decide di mangiarne diverse tipologie.

Ma il colore che non dovrebbe mai mancare nel frigorifero di casa e nella dieta è il verde: le verdure a foglia verde sono le migliori alleate di cervello, cuore e intestino. La rivista statunitense Real Simple ha chiesto a due dietologi professionisti consigli sulle loro proprietà e quali è meglio consumare. Una passeggiata può funzionare più della palestra (ma a patto di seguire regole precise): ecco cosa fare per vivere megli





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