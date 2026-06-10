Salvataggio drammatico per un cane trascinato al largo da un kayak

Una giornata sulla spiaggia di Bamburgh, nel Northumberland, è diventata un incubo per il proprietario di un pastore tedesco alsaziano, Bruce. Il cane è stato trascinato al largo su un kayak gonfiabile a causa del vento e delle onde, e il proprietario non è riuscito a raggiungerlo a nuoto. Fortunatamente, la guardia costiera britannica e la Rnli sono intervenute per il salvataggio, insieme a due membri della compagnia turistica Serenity farne island boat tours. Dopo mezz'ora di ricerca, hanno trovato Bruce a circa 2,5-3 miglia dalla costa e sono riusciti a issarlo sulla barca. Il cane è stato riportato a Seahouses, dove ha ritrovato il proprietario sano e salvo.

Era una giornata apparentemente tranquilla sulla spiaggia di Bamburgh, nel Northumberland, Regno Unito, quando Bruce, un pastore tedesco alsaziano, è scomparso verso l'orizzonte. L'animale è stato trascinato al largo su un kayak gonfiabile a causa del vento e delle onde che hanno allontanato l'imbarcazione dalla riva.

Il proprietario di Bruce, Arran McArthur, ha provato a raggiungerlo a nuoto, ma il kayak si stava allontanando troppo rapidamente. Fortunatamente, la storia ha avuto un lieto fine, ma non senza alcune preoccupazioni





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salvataggio Cane Kayak Guardia Costiera Rnli Serenity Farne Island Boat Tours

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L’incidente dell’Apache Usa e il salvataggio col drone marino: “Operazione mai vista prima”Due militari sono stati recuperati al largo dell’Oman con un mezzo senza equipaggio. Il Centcom indaga sulle cause dello schianto

Read more »

Ultimatum, da una condizione irrevocabile a una farsa tragicaParola latina adottata dal linguaggio diplomatico per la proposta definitiva tra Stati prima di arrivare ad un aperto conflitto

Read more »

L’emozionante salvataggio del cane Krakka, rimasto intrappolato sottoterra nella tana di un coniglioSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter settima…

Read more »

Ex Ilva, Flacks chiude il cerchio: in arrivo la “cordata” per il salvataggioDopo settimane di silenzio, ha preso forma il tavolo tecnico che con l’americana Flacks metterà a punto un nuovo piano di rilancio per Taranto

Read more »