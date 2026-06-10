Salvataggio drammatico per un cane trascinato al largo da un kayak

Una giornata sulla spiaggia di Bamburgh, nel Northumberland, è diventata un incubo per il proprietario di un pastore tedesco alsaziano, Bruce. Il cane è stato trascinato al largo su un kayak gonfiabile a causa del vento e delle onde, e il proprietario non è riuscito a raggiungerlo a nuoto. Fortunatamente, la guardia costiera britannica e la Rnli sono intervenute per il salvataggio, insieme a due membri della compagnia turistica Serenity farne island boat tours. Dopo mezz'ora di ricerca, hanno trovato Bruce a circa 2,5-3 miglia dalla costa e sono riusciti a issarlo sulla barca. Il cane è stato riportato a Seahouses, dove ha ritrovato il proprietario sano e salvo.
Era una giornata apparentemente tranquilla sulla spiaggia di Bamburgh, nel Northumberland, Regno Unito, quando Bruce, un pastore tedesco alsaziano, è scomparso verso l'orizzonte. L'animale è stato trascinato al largo su un kayak gonfiabile a causa del vento e delle onde che hanno allontanato l'imbarcazione dalla riva.
Il proprietario di Bruce, Arran McArthur, ha provato a raggiungerlo a nuoto, ma il kayak si stava allontanando troppo rapidamente. Fortunatamente, la storia ha avuto un lieto fine, ma non senza alcune preoccupazioni
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