Salvataggio in Laos: necessarie più bombole di ossigeno per i sette intrappolati in una grotta

Il leader di un gruppo di volontari thailandesi ha dichiarato che saranno necessarie ulteriori bombole di ossigeno per completare il salvataggio di sette cittadini laotiani bloccati in una grotta nella provincia di Xaisomboun, in Laos. I sette erano entrati per cercare oro, ma una frana ha bloccato l'uscita. Almeno cinque sono stati trovati vivi, ma nessuno è ancora stato tratto in salvo. I soccorritori stanno allestendo una stazione di rifornimento di ossigeno all'ingresso della grotta.

Il leader di un gruppo di volontari thailandesi che sta contribuendo all'operazione di salvataggio di sette persone intrappolate in una grotta in Laos ha dichiarato che saranno necessarie ulteriori bombole di ossigeno per completare la missione.

I sette cittadini laotiani erano entrati nella grotta situata nella provincia centrale di Xaisomboun la scorsa settimana con l'obiettivo di cercare oro. Tuttavia, una frana innescata dalle forti piogge ha bloccato l'uscita, lasciandoli senza via di fuga. Secondo quanto riferito da un gruppo di volontari locali e dal quotidiano statale Lao Phattha News, almeno cinque di loro sono stati trovati vivi, ma nessuno è stato ancora tratto in salvo dalle camere interne della grotta.

La notizia è stata confermata anche dalla squadra di soccorso Metta Tham Kalasin Rescue, che ha pubblicato immagini dei soccorsi. Le coordinate della grotta sono state fornite come 19.069727, 102.969711, e le foto corrispondono a video verificati sui social media. Il quotidiano statale ha confermato l'intervento della squadra di soccorso thailandese, mentre nessuna versione precedente delle immagini era stata pubblicata prima del 25 e 26 maggio.

Questa situazione ha suscitato preoccupazione a livello locale e regionale, richiamando l'attenzione sulla necessità di risorse aggiuntive per garantire il successo dell'operazione. I soccorritori si trovano ad affrontare sfide significative dovute alla morfologia della grotta e alle condizioni meteo avverse. La grotta, situata in una zona remota e montuosa, presenta passaggi stretti e allagati che rendono difficile il trasporto delle attrezzature e il movimento dei sommozzatori.

Kengkard Bongkawong, leader del gruppo di volontari thailandesi, ha scritto sui social media: Dobbiamo prendere in prestito quante più bombole di ossigeno possibile e vogliamo allestire una stazione di rifornimento di ossigeno davanti alla grotta. Questa dichiarazione evidenzia l'urgenza di risorse per sostenere i soccorritori e i dispersi.

Nel frattempo, ci sono state discrepanze nei resoconti sul numero di persone localizzate: i gruppi thailandesi hanno riferito che cinque sono state trovate, mentre l'organizzazione laotiana Rescue Volunteer for People ha affermato che tutti e sette sono stati localizzati e sono in salvo. Le autorità locali stanno lavorando per chiarire la situazione e coordinare gli sforzi. I volontari thailandesi si sono uniti all'operazione di salvataggio a partire da domenica scorsa.

Tra di loro c'è un sommozzatore che ha preso parte al celebre salvataggio del 2018, quando dodici ragazzi e il loro allenatore di calcio furono tratti in salvo da una grotta allagata nel nord della Thailandia. Quell'operazione catturò l'attenzione mondiale e coinvolse sommozzatori britannici e di altre nazionalità, personale militare statunitense e supporto internazionale. L'esperienza di quel salvataggio viene ora messa a frutto in questa nuova emergenza.

La comunità internazionale segue con apprensione gli sviluppi, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per portare in salvo i sette dispersi. Le condizioni meteo rimangono un fattore critico, con previsioni di ulteriori piogge che potrebbero aggravare la situazione. La speranza è che la stazione di rifornimento di ossigeno possa essere installata entro breve, consentendo ai sommozzatori di avanzare nelle operazioni di recupero. Il tempo è essenziale, e ogni ora conta per garantire la sopravvivenza delle persone intrappolate.

Questa vicenda ricorda i rischi legati all'esplorazione di grotte in cerca di risorse preziose, una pratica comune in alcune regioni del Laos, ma che spesso viene affrontata senza adeguate misure di sicurezza. Le autorità locali hanno annunciato l'avvio di un'indagine per chiarire le circostanze dell'incidente e prevenire future tragedie





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