Salvataggio in Laos: quattro persone estratte da una grotta allagata, due ancora disperse

Un'operazione di salvataggio internazionale ha permesso di trarre in salvo quattro persone intrappolate in una grotta allagata nel Laos. Due persone risultano ancora disperse.

Un'operazione di salvataggio multinazionale è riuscita a trarre in salvo quattro persone intrappolate in una grotta allagata nella provincia di Xaisomboun, in Laos . I soccorritori volontari thailandesi hanno annunciato sabato che tutte e quattro le persone erano state portate fuori dalla grotta, dopo che un altro uomo era stato estratto nella tarda serata di venerdì.

Le cinque persone fanno parte di un gruppo di sette cittadini laotiani che erano entrati nella grotta per cercare oro, ma sono rimasti bloccati per più di una settimana a causa dell'innalzamento delle acque che ha ostruito l'uscita. Due persone sono ancora disperse e le ricerche continuano. I soccorsi sono iniziati quando i familiari hanno denunciato la scomparsa del gruppo.

Una squadra di volontari thailandesi è arrivata sul posto domenica scorsa, seguita da rinforzi internazionali provenienti da Finlandia, Francia, Indonesia, Malesia, Giappone e Australia. Tra i soccorritori figurano alcuni veterani del celebre salvataggio nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, che nel 2018 tenne il mondo con il fiato sospeso per 17 giorni.

Kengkard Bongkawong, uno speleosub thailandese coinvolto nella missione, ha pubblicato su Facebook un video che mostra i soccorritori mentre accompagnano i quattro uomini fuori dalla grotta, con torce legate alla testa e vestiti infangati. Le cinque persone salvate erano state individuate già mercoledì, ma erano rimaste intrappolate a causa delle difficili condizioni della grotta, resa ancora più pericolosa dall'acqua in aumento e dalla scarsa visibilità.

Le operazioni di salvataggio sono state complesse e hanno richiesto l'uso di attrezzature specializzate per le immersioni in ambienti ristretti. I soccorritori hanno dovuto affrontare passaggi stretti e allagati, trasportando bombole di ossigeno e forniture mediche. Il successo dell'operazione è stato accolto con sollievo dalle famiglie e dalle autorità locali, mentre le ricerche dei due dispersi proseguono senza sosta.

La comunità internazionale ha elogiato la collaborazione tra i vari team, sottolineando l'importanza della condivisione di competenze e risorse in situazioni di emergenza come questa





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