Salvataggio spettacolare a Osoppo: due turisti e tre cani bloccati dalla piena improvvisa del fiume

Unpick-up bloccato dalla piena improvvisa di un fiume a Osoppo ha richiesto l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco per salvare due turisti israeliani e i loro tre cani. La coppia si era rifugiata su un isolotto mentre le acque inondavano il veicolo. L'incidente è avvenuto in una giornata di maltempo in Friuli Venezia Giulia, con allerta gialla per temporali forti.

Un improvviso piena del fiume ha bloccato un pick-up con due turisti israeliani e i loro tre cani nel centro di Osoppo , in Friuli Venezia Giulia .

L'incidente è avvenuto nella mattinata del 10 giugno, quando la coppia, intenta a raggiungere il veicolo parcheggiato in una zona a rischio esondazione, è stata colta dall' improvviso innalzamento delle acque. I due si sono rifugiati su un piccolo isolotto naturale formatosi nel letto del fiume, rimanendo circondati dalla corrente. L'allarme è scattato poco prima delle 10, con la centrale Sores Fvg che ha coordinato i soccorsi.

L'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Venezia è intervenuto per recuperare i tre cani che si trovavano ancora nell'abitacolo del pick-up, ormai invaso dall'acqua. Parallelamente, i vigili del fuoco di Udine hanno lavorato per trainare il mezzo fuori dall'acqua e mettere in sicurezza l'area. La regione è sotto allerta gialla della Protezione civile per temporali forti, che hanno già causato danni in diverse zone del Nord Italia





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