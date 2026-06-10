Salvataggio spettacolare a Osoppo: due turisti e tre cani bloccati dalla piena improvvisa del fiume

Unpick-up bloccato dalla piena improvvisa di un fiume a Osoppo ha richiesto l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco per salvare due turisti israeliani e i loro tre cani. La coppia si era rifugiata su un isolotto mentre le acque inondavano il veicolo. L'incidente è avvenuto in una giornata di maltempo in Friuli Venezia Giulia, con allerta gialla per temporali forti.
Un improvviso piena del fiume ha bloccato un pick-up con due turisti israeliani e i loro tre cani nel centro di Osoppo , in Friuli Venezia Giulia .
L'incidente è avvenuto nella mattinata del 10 giugno, quando la coppia, intenta a raggiungere il veicolo parcheggiato in una zona a rischio esondazione, è stata colta dall' improvviso innalzamento delle acque. I due si sono rifugiati su un piccolo isolotto naturale formatosi nel letto del fiume, rimanendo circondati dalla corrente. L'allarme è scattato poco prima delle 10, con la centrale Sores Fvg che ha coordinato i soccorsi.
L'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Venezia è intervenuto per recuperare i tre cani che si trovavano ancora nell'abitacolo del pick-up, ormai invaso dall'acqua. Parallelamente, i vigili del fuoco di Udine hanno lavorato per trainare il mezzo fuori dall'acqua e mettere in sicurezza l'area. La regione è sotto allerta gialla della Protezione civile per temporali forti, che hanno già causato danni in diverse zone del Nord Italia
Salvataggio Piena Improvvisa Fiume Osoppo Turisti Israeliani Elicottero Drago Vigili Del Fuoco Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia Protezione Civile
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
L’incidente dell’Apache Usa e il salvataggio col drone marino: “Operazione mai vista prima”Due militari sono stati recuperati al largo dell’Oman con un mezzo senza equipaggio. Il Centcom indaga sulle cause dello schianto
Read more »
L’emozionante salvataggio del cane Krakka, rimasto intrappolato sottoterra nella tana di un coniglioSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter settima…
Read more »
Ex Ilva, Flacks chiude il cerchio: in arrivo la “cordata” per il salvataggioDopo settimane di silenzio, ha preso forma il tavolo tecnico che con l’americana Flacks metterà a punto un nuovo piano di rilancio per Taranto
Read more »
Salvataggio drammatico per un cane trascinato al largo da un kayakUna giornata sulla spiaggia di Bamburgh, nel Northumberland, è diventata un incubo per il proprietario di un pastore tedesco alsaziano, Bruce. Il cane è stato trascinato al largo su un kayak gonfiabile a causa del vento e delle onde, e il proprietario non è riuscito a raggiungerlo a nuoto. Fortunatamente, la guardia costiera britannica e la Rnli sono intervenute per il salvataggio, insieme a due membri della compagnia turistica Serenity farne island boat tours. Dopo mezz'ora di ricerca, hanno trovato Bruce a circa 2,5-3 miglia dalla costa e sono riusciti a issarlo sulla barca. Il cane è stato riportato a Seahouses, dove ha ritrovato il proprietario sano e salvo.
Read more »