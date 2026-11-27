La polizia di New Delhi ha liberato 92 indonesiani e 72 malesi costretti a lavorare in un centro truffe. Sequestrati centinaia di dispositivi.

La polizia di New Delhi ha condotto un'operazione di salvataggio che ha portato alla liberazione di 164 cittadini stranieri vittime di una complessa operazione di frode informatica nel sobborgo della capitale indiana. L'azione delle autorità locali ha smantellato una struttura criminale dove le vittime, originariamente attirate con false promesse di lavoro, si sono ritrovate costrette a partecipare attivamente a schemi di inganno finanziario a danno di ignari investitori.

Dettagli dell'Operazione di Salvataggio

Il comunicato stampa diffuso dalla polizia di Delhi nella serata di giovedì 27 novembre ha confermato con precisione i numeri del rescatto: sono stati liberati in totale 92 cittadini indonesiani e 72 cittadini malesi. Questi individui erano stati illegalmente rinchiusi all'interno della struttura clandestina situata nella periferia della città, privati della libertà personale e sottoposti a coercizione per lavorare forzatamente.

Also read Salvati otto cuccioli abbandonati nei Castelli Romani

Le autorità hanno specificato che l'accesso alla rete criminale era avvenuto tramite inganni mirati. Le vittime erano state reclutate con la promessa di impieghi stabili e opportunità professionali redditizie, un classico modus operandi utilizzato dalle organizzazioni criminali transnazionali per attirare potenziali vittime verso l'Asia meridionale con l'intento di sfruttarle.

Sequestro di Prove Digitali e Documentali

L'efficacia dell'operazione è stata resa visibile anche dal massiccio sequestro di materiali utilizzati per le attività illecite. La polizia ha dichiarato di aver recuperato più di 350 telefoni cellulari e quasi 170 computer desktop direttamente collegati all'infrastruttura operativa della truffa. Questi dispositivi rappresentavano gli strumenti tecnici principali attraverso i quali venivano condotti gli attacchi informatici e le comunicazioni con le vittime finali.

Advertisement

Oltre ai computer fissi, le forze dell'ordine hanno confiscato 26 laptop, ulteriori elementi tecnologici probabilmente utilizzati per la flessibilità operativa dei membri della banda o per la gestione remota delle attività criminali. La quantità di equipaggiamento sequestrato testimonia la scala industriale e organizzata dell'operazione, che richiedeva un numero elevato di postazioni di lavoro per massimizzare i profitti illeciti.

Vittime e Meccanismi della Frode Investitiva

L'indagine ha portato alla luce la natura specifica delle attività fraudolente condotte dai lavoratori forzati. La polizia ha chiarito che le vittime, una volta private della libertà, erano costrette a ingannare persone ignare attraverso l'uso di falsi schemi di investimento. Queste trappole finanziarie erano progettate per simulare opportunità di guadagno sicuro, sfruttando la fiducia delle vittime per sottrarre loro capitali economici.

Il recupero di 174 passaporti dalle autorità indiane rappresenta un altro elemento chiave dell'indagine. La presenza di un numero così elevato di documenti di viaggio suggerisce che la struttura operasse come un centro di detenzione e controllo, dove i passaporti venivano trattenuti per impedire alle vittime qualsiasi tentativo di fuga o di segnalare il proprio stato di detenzione alle autorità competenti.

Arresti e Sviluppi Processuali in Corso

Nell'ambito delle indagini connesse all'operazione, la polizia ha annunciato l'arresto di un cittadino malese. La determinazione di questo arresto indica che l'indagine non si è limitata al solo salvataggio delle vittime, ma sta perseguendo anche i membri della rete criminale direttamente coinvolti nella gestione o nella direzione delle attività illecite. Questo passo avanti è cruciale per smantellare la catena di comando dell'organizzazione.

Advertisement

Le autorità hanno precisato che le modalità operative e le responsabilità precise dell'arrestato stanno ancora sendo approfondite. In particolare, è in corso un'analisi dettagliata del suo ruolo effettivo all'interno della gerarchia criminale e dei suoi legami specifici con gli altri individui coinvolti nella rete. Queste informazioni saranno fondamentali per costruire i capi d'accusa definitivi e per identificare eventuali altri complici nascosti nella struttura.

Impatto e Prospettive Future delle Indagini

Questa operazione di New Delhi evidenzia la persistenza di minacce criminali internazionali che sfruttano la disinformazione e la vulnerabilità economica delle persone. La collaborazione tra le forze dell'ordine locali e le autorità straniere per il riconoscimento e il rimpatrio dei 92 indonesiani e dei 72 malesi segna un punto di riferimento nel contrasto a queste forme di schiavitù moderna mascherata da opportunità di lavoro.

Le indagini continuano per tracciare l'intera catena finanziaria dei proventi illeciti generati dalle frodi. La polizia indiana rimane focalizzata sull'identificazione di tutte le figure coinvolte, assicurandosi che la giustizia venga applicata non solo per quanto riguarda la liberazione delle vittime, ma anche per la punizione di tutti gli attori che hanno contribuito al mantenimento di questa struttura fraudolenta internazionale.