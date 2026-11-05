Salvati a Kiribati cinque naufraghi dalla Micronesia dopo tre mesi alla deriva

Cinque persone, tra cui due bambini, sono state trovate a Kiribati dopo una deriva di tre mesi nell'oceano Pacifico. Il gruppo era partito dalla Micronesia e quattro membri risultano ancora dispersi.

Cinque individui, inclusi due minori, sono stati tratti in salvo dalle acque dell'oceano Pacifico dopo un periodo di navigazione forzata durato tre mesi. I superstiti sono stati localizzati presso il villaggio di Fanning Island, situato nel territorio di Kiribati, una posizione geografica che si trova strategicamente tra l'Australia e le Hawaii. Al momento del recupero, lo stato fisico dei soccorsi era critico, con segni evidenti di grave disidratazione e malnutrizione causati dalla prolungata esposizione alle condizioni marine.

Dettagli del salvataggio e contesto iniziale

Il gruppo originale era composto da nove persone partite durante il mese di luglio dalla regione della Micronesia. La destinazione prevista per la traversata marittima consisteva nelle isole Murilo e Ruo. Una tempesta imprevista ha deviato l'imbarcazione dal suo percorso originale, spingendo i passeggeri fuori rotta verso le acque internazionali dove sono rimasti bloccati per oltre novanta giorni. Le autorità australiane e i media locali hanno confermato i dettagli relativi alla partenza e alla natura dell'emergenza.

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Risposta istituzionale e posizioni dei stakeholder

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha rilasciato un comunicato ufficiale esprimendo sollievo per il ritrovamento dei sopravvissuti e confermando che le informazioni erano state validate dai report mediatici. L'ente ha inoltre espresso condoglianze formali alle famiglie delle persone ancora non localizzate. Alexander Narruhn, governatore dello stato federato di Chuuk nella Micronesia, ha avviato colloqui diplomatici immediati con il governo di Kiribati per coordinare il rimpatrio dei superstiti. Narruhn ha sottolineato la misericordia divina e ha rivolto un pensiero speciale ai quattro compagni ancora dispersi in mare.

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Impatto reale e prossimi passi operativi

Dopo il recupero, i cinque sopravvissuti sono stati accolti e assistiti direttamente dal pastore di una chiesa locale presente sull'isola. Kaotitaake Rakoroa, membro del parlamento di Kiribati, ha riferito che le cure immediate sono state fornite sul posto prima di eventuali trasferimenti medici. La ricerca dei quattro membri scomparsi continua con l'ausilio di aerei della Marina e dell'Aeronautica militare, dimostrando l'impegno congiunto delle forze armate regionali. Il ritorno dei sopravvissuti nei loro luoghi di origine è attualmente oggetto di negoziazione tra le amministrazioni statali coinvolte.