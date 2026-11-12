Salvato William: il ragazzo di 17 anni trovato vivo dopo sei giorni a Walhalla East

William, un adolescente australiano con autismo, è stato recuperato vivo dopo sei giorni di sopravvivenza in una zona boschiva remota vicino a Melbourne grazie a un elicottero di polizia.

Un giovane di diciassette anni è stato salvato con successo dopo aver passato sei giorni isolato in una zona boschiva impervia situata a circa 180 chilometri a est di Melbourne. L'adolescente, identificato come William e affetto da autismo, è stato ritrovato vivo nella regione di Victoria, in Australia, dopo che le autorità avevano lanciato un allarme per la sua scomparsa. La vicenda, che ha tenuto colfi con il fiato sospeso l'intera comunità, si è conclusa positivamente grazie a un'operazione di soccorso aereo coordinata dalla polizia locale.

Dettagli dell'Operazione di Salvataggio

L'operazione di ricerca e soccorso ha avuto una svolta decisiva la mattina di giovedì 12 novembre, quando un elicottero della polizia di Victoria ha avvistato William. Il ragazzo si trovava rannicchiato su una roccia vicino a un ruscello in una zona che non era stata mai perlustrata in precedenza a piedi. Le immagini diffuse dai media australiani mostrano il momento esatto in cui William, con la pelle scottata dal sole, ha visto le eliche dell'aereo e si è reso conto di essere stato trovato, un suono che per lui ha rappresentato la salvezza.

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I soccorritori aerei hanno utilizzato un verricello per recuperare l'adolescente, trasportandolo immediatamente in una posizione sicura. Una volta a bordo, gli è stata fornita una coperta termica e una bottiglia d'acqua per stabilizzare le sue condizioni fisiche. Il giovane è stato poi trasferito in ospedale per una serie di controlli medici di routine, dove i medici hanno confermato che la sua salute generale era solida nonostante le dure condizioni ambientali affrontate durante la permanenza nella natura selvaggia.

Strategie di Sopravvivenza e Testimonianze

Durante i sei giorni di isolamento, William ha dovuto affrontare temperature notturne rigide e la mancanza di risorse alimentari adeguate. Per mantenere il calore corporeo, ha utilizzato due asciugamani che aveva con sé, avvolgendoli intorno al corpo per proteggersi dal freddo intenso. La sua fonte primaria di nutrimento è stata costituita da una confezione grande di patatas Smith's, che ha consumato completamente nell'arco di due giorni, e dall'acqua potabile raccolta direttamente dal ruscello nelle vicinanze.

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L'ispettore Jason Benbow ha rivelato che l'adolescente non aveva alcuna consapevolezza del fatto che le autorità lo stessero cercando attivamente. William ha riferito di essere terrorizzato, provando freddo, fame e sete, e di non avere idea di come sarebbe potuto uscire dalla zona remota. Ha deciso di rimanere fermo in un punto ben visibile per facilitare il suo recupero, una strategia che si è rivelata fondamentale per il successo dell'operazione di salvataggio.

Impatto Emotivo e Condizioni Mediche

Elizabeth Barkley, la madre di William, ha confermato le buone condizioni di salute del figlio dopo il ricovero, dichiarando che stava bene e non presentava gravi problemi medici. Ha ammesso che il ragazzo ha riportato solo alcuni graffi e un'emorragia alla gamba a causa di una caduta da una scogliera durante i giorni di dispersione. La donna ha espresso il forte sollievo e l'emozione provata durante il ricongiungimento, sottolineando che William non intende più uscire di casa per un periodo di tempo indeterminato come misura cautelativa.

Il giovane è stato accolto con un intenso abbraccio dalla madre, che gli ha detto di averlo fatto prendere un grande colpo e gli ha imposto una punizione per la paura causata. Nonostante il trauma emotivo, William ha mostrato la sua voglia di tornare alla normalità, dichiarando la sua impazienza di riordinare a giocare a calcio. La polizia di Victoria ha condiviso sui social network le immagini dell'incontro tra il ragazzo e sua madre, evidenziando la profonda emozione del momento.

Prospettive Future e Sicurezza Pubblica

L'incidente ha evidenziato i rischi associati all'esplorazione di aree remote senza un'adeguata preparazione e attrezzatura. La zona di Walhalla East, e in particolare l'area intorno a Stoney Creek Road dove William è stato avvistato per l'ultima volta alle 16:00 del 6 novembre, è stata dichiarata inaccessibile per l'espansione a piedi. Le autorità locali stanno valutando come migliorare le procedure di ricerca in queste regioni difficili da raggiungere.

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William tornerà a casa per riprendersi completamente, supportato dalla famiglia e dalla comunità locale. L'ispettore Benbow ha affermato che non vede l'ora di ascoltare la storia di sopravvivenza del ragazzo, riconoscendo la sua resilienza in circostanze estreme. Si spera che questa esperienza serva da monito per gli escursionisti e i campeggiatori sull'importanza di informare sempre le autorità sulle proprie itinerari previsti nelle zone boschive isolate.