Salvatore Borsellino e il movimento Agende Rosse chiedono trasparenza su via D'Amelio e buste De Gennaro, criticando le indagini della procura.

Salvatore Borsellino, cofondatore del movimento Agende Rosse, e altri esponenti del gruppo hanno espresso forti perplessità sull'iter investigativo relativo alla strage di via D'Amelio. La critica si concentra sulla gestione delle prove, in particolare riguardo al magistrato Giuseppe De Gennaro e alla scomparsa dell'agenda rossa rinvenuta presso il suo domicilio. Il movimento sottolinea la necessità di chiarezza su elementi che finora appaiono oscuri e poco definiti.

Richiesta di pubblicazione delle buste De Gennaro

Il punto cruciale sollevato da Salvatore Borsellino e Garavaglia Fragetta riguarda la pubblicazione immediata di materiali inediti. Viene richiesto l'accesso alle buste lasciate da Giuseppe De Gennaro prima della sua morte o, quantomeno, alla missiva indirizzata agli organi di informazione. La complessità del ruolo storico assunto da De Gennaro rende azzardata qualsiasi valutazione prematura senza aver visionato tali documenti. La trasparenza diventa quindi uno strumento indispensabile per la verità storica.

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Insolite dichiarazioni su Giovanni Arcangioli

Un altro nodo controverso riguarda le dinamiche del furto dell'agenda rossa. Giovanni Arcangioli, l'uomo immortalato con la borsa in mano, sostiene di averla aperta ma di non aver trovato documenti all'interno. Il movimento Agende Rosse evidenzia come questa versione, resa sotto minaccia di processo, appaia incredibilmente semplice. Se Arcangioli ha mentito, non sembra averlo fatto per coprire i successivi gestori della borsa, ovvero il personale di polizia.

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Dubbi su altre persone e investigate

Il movimento contesta l'assenza di indagini approfondite su altre figure coinvolte. Viene citato un ufficiale dei carabinieri che potrebbe aver avuto la borsa in mano prima di Arcangioli. Secondo i membri delle Agende Rosse, questa pista non è stata seguita con la dovuta diligenza. Il gruppo, che analizza documenti processuali da quasi vent'anni, si aspetta un ruolo attivo che non si è concretizzato.

L'attesa della Procura di Caltanissetta

Finora, le dichiarazioni emesse sembrano fumose e insufficienti a giustificare richieste di arresto o a provare un legame diretto tra De Gennaro e la strage. Salvatore Borsellino e i suoi collaboratori ribadiscono che la criminalità e la storia italiana vanno raccontate con rigore, evitando semplificazioni. La speranza di essere sentiti dalla procura di Caltanissetta rimane finora disattesa, alimentando il senso di impotenza di chi cerca la verità oltre le narrazioni ufficiali.