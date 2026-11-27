La scoperta dell'indirizzo di Salvatore Contorno a Nepi inasprisce la tensione. Il Viminale valuta misure di sicurezza per l'ottantenne ex collaboratore di giustizia e sua famiglia.

Salvatore Contorno, l'ottantenne ex collaboratore di giustizia noto anche come "Coriolano della Floresta", vive da vent'anni sotto anonimato nella frazione Macchia della Massa a Nepi, provincia di Viterbo. Questa scoperta, resa pubblica recentemente, ha interrotto il silenzio su una vita passata nel nascondiglio tra i boschi del Lazio. La rivelazione è avvenuta attraverso atti giudiziari depositati dalla Procura di Caltanissetta, che hanno incluso l'indirizzo della sua residenza sicura. Tale atto ha scatenato una reazione immediata delle autorità italiane, preoccupate per la sicurezza di un personaggio simbolo della lotta alla Mafia.

Origini giudiziarie della scoperta

Il meccanismo che ha portato alla luce la localizzazione di Contorno deriva da un'inchiesta penale più ampia. Specificamente, la vicenda è legata agli sviluppi giudiziari relativi all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. A seguito di una perquisizione eseguita il 12 novembre, gli atti del procedimento sono stati depositati presso gli uffici competenti. Durante questa procedura, l'indirizzo della dimora riservata dell'ex pentito è risultato visibile nei documenti ufficiali. Questa esposizione accidentale dei dati ha infranto la barriera di invisibilità che proteggeva Contorno dagli occhi pubblici da due decenni.

Also read Salvatore Contorno, il “nervo scoperto” dell’inchiesta di Caltanissetta su De Gennaro

Difesa legale e reazioni istituzionali

La famiglia e i difensori legali non hanno tardato a reagire di fronte a questa violazione della privacy. L'avvocato di Contorno, Salvino Greco, ha annunciato ufficialmente l'intenzione di intraprendere azioni legali contro i magistrati responsabili. La causa mira a contestare la diffusione illegittima dei dati personali del suo assistito, considerata una grave negligenza procedurale. Parallelamente, il Ministero dell'Interno e la Commissione centrale per la tutela dei collaboratori di giustizia hanno avviato urgenti procedure. L'obiettivo è valutare il reintegro di Contorno nel programma di protezione, che era stato interrotto nel 1996, per garantire la sua incolumità fisica.

Impatto sulla comunità locale di Nepi

Nella piccola comunità rurale di Nepi, la notizia ha creato un'onda di shock tra i residenti e le autorità locali. Il sindaco di Nepi, Franco Vita, ha dichiarato pubblicamente di aver appreso dell'esistenza di questo celebre cittadino solo tramite i media. Ha specificato che né il nome di Contorno né quello di sua moglie risultano nell'anagrafe municipale, confermando la sua natura di "fantasma" amministrativo. I residenti della frazione, che ammontano a circa 200 persone, descrivono Contorno come una figura schiva che non partecipava alla vita di comunità. Persino vicini illustri, tra cui l'ex rugbista e volto televisivo Andrea Lo Cicero, ignoravano la sua presenza quotidiana nonostante la vicinanza geografica.

Advertisement

Situazione familiare e vulnerabilità

La vita familiare di Contorno a Nepi è segnata da gravi problemi di salute e isolamento sociale. L'ottantenne convive con la moglie Maria Carmela e il figlio cinquantenne, quest'ultimo affetto da una patologia degenerativa. Inoltre, Contorno soffre di un principio di demenza senile, una condizione che richiede costante assistenza. La moglie ha espresso pubblicamente la profonda paura per il futuro del figlio, descrivendo la sensazione di abbandono da parte delle istituzioni. Il peso della cura ricade interamente su di lei, mentre il marito richiede gestione continua. La sicurezza della famiglia è attualmente compromessa dalla conoscenza pubblica della loro domicilio.

Storia recente e prospettive future

Nonostante l'età avanzata e le condizioni di salute, Contorno ha mantenuto un passato violento che resiste nel presente. Solo un anno fa, all'età di 79 anni, fu intercettato mentre tentava di procurarsi un'arma da fuoco con relative munizioni. L'intento era quello di recarsi in Sicilia per risolvere una lite immobiliare legata a una proprietà della moglie. In quella occasione, affermò chiaramente che un pezzo di ferro sarebbe servito, citando la sua lunga esperienza con le armi. Attualmente, le auto della sicurezza perlustrano la zona per valutare un cordone di protezione o un eventuale trasferimento d'emergenza. Contorno attende ora la decisione delle istituzioni sul suo status protetto.