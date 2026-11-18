Salvatore Esposito esprime delusione per l'industria cinematografica nazionale e l'approccio a Hollywood. L'attore annuncia il suo prossimo debutto alla regia con un film fuori da Napoli.

Salvatore Esposito, l'attore reso celebre dal suo ruolo di Genny Savastano nella serie Gomorra, ha espresso pubblicamente la sua forte delusione verso lo stato attuale del cinema italiano. In una recente intervista, l'interprete ha delineato una critica severa verso un'industria che, secondo le sue parole, continua a puntare ossessivamente sugli stessi volti già consolidati, limitando le opportunità per nuovi talenti e per attori in cerca di sfide diverse.

Confronto tra Hollywood e Italia

Salvatore Esposito ha sottolineato una differenza netta nell'approccio professionale tra i mercati internazionali e quello nazionale, riferendo di aver avuto l'opportunità di incontrare e confrontarsi con registi di fama mondiale come Steven Spielberg, Todd Phillips e Oliver Stone all'estero. Al contrario, l'attore afferma che alcuni importanti cineasti italiani non avrebbero mai mostrato la minima curiosità nel volerlo conoscere o collaborare con lui, creando un divario evidente nelle opportunità di crescita professionale.

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Critiche al sistema produttivo nazionale

Secondo Salvatore Esposito, il cinema italiano tende eccessivamente a identificare gli attori con i personaggi che li hanno resi famosi, ignorando le loro reali capacità recitative e la versatilità necessaria per affrontare ruoli differenti. L'attore ritiene che questa sia la sintomo di una scarsa lungimiranza del settore, che privilegia la notorietà commerciale rispetto alla qualità delle sceneggiature e alla ricerca di storie originali e complesse per il pubblico.

Il futuro dietro la macchina da presa

Salvatore Esposito è attualmente impegnato nella preparazione del suo debutto professionale dietro la macchina da presa, lavorando attivamente alla ricerca di un produttore disposto a sostenere finanziariamente lo sviluppo del suo progetto. Il soggetto dell'opera prima è stato definito dall'attore come una storia originale e complessa, caratterizzata da una trama che non sarà ambientata a Napoli, segnando un netto allontanamento narrativo rispetto ai personaggi legati alla città partenopea che hanno contribuito alla sua ascesa.

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La continuità con la serie Bud Spencer

Nel frattempo, Salvatore Esposito conferma il suo legame con la produzione televisiva nazionale tornando a vestire i panni dell'ispettore Vincenzo Palmieri nella seconda stagione della serie ispirata all'universo di Bud Spencer. Il progetto prevede la messa in onda di tre nuovi film da 90 minuti, diretti da Alessio Maria Federici, e vede al fianco dell'attore le colleghe Silvia D'Amico e Fabio Balsamo per indagare sulla criminalità a Napoli.

Evoluzione del personaggio di Palmieri

La nuova stagione dedicata all'ispettore Vincenzo Palmieri si concentrerà non solo sulle indagini criminali, ma anche sull'evoluzione personale del protagonista, che dovrà confrontarsi con il proprio passato e imparare a fidarsi maggiormente della sua squadra operativa. Questo ritorno sul piccolo schermo avviene in un momento in cui Salvatore Esposito cerca attivamente nuove strade artistiche per dimostrare la profondità della sua carriera e la volontà di esplorare territori narrativi completamente differenti dal suo passato recente.