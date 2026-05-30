Salvatore Giuliano risponde ai genitori: 'Se hanno prove contro di me, le mostrino in tribunale'

Il figlio del boss Luigi Giuliano, collaboratore di giustizia, replica alle accuse lanciate dai genitori attraverso interviste e podcast, difendendo la sua scelta di raccontare la verità sulla camorra e invitando i genitori a presentare prove legali se ne hanno. Salvatore Giuliano sottolinea il silenzio mantenuto a lungo dai genitori e la mancanza di iniziative legali, definendo le accuse diffamatorie e ribadendo il suo impegno a proteggere la sua famiglia lontana dalla criminalità.

Salvatore Giuliano , figlio dell'ex boss Luigi Giuliano e da tempo collaboratore di giustizia , ha diffuso unalettera in cui risponde alle accuse mossegli dai genitori attraverso interviste e podcast.

Salvatore sottolinea di non aver mai giudicato la scelta dei genitori ma di aver sempre denunciato il sistema camorristico, distinguendo tra l'atto di cooperare con la giustizia e l'analisi critica della cultura criminale. Egli contesta la tempistica delle accuse, ricordando che i genitori sono rimasti in silenzio per un anno e mezzo dopo la pubblicazione del podcast 'La Tigre' in cui lui aveva raccontato la sua storia.

Ora, quando le accuse sono arrivate, non sono state accompagnate da prove concrete né da azioni legali. Salvatore definisce questo comportamento diffamatorio e insostenibile, ribadendo di aver sempre detto la verità sulla sua vita, le vessazioni subite e il dolore cresciuto dentro la camorra. La sua priorità è proteggere la sua famiglia costruita lontano dagli ambienti criminali: sua moglie Luana e i suoi figli, persone innocenti che meritano di vivere in pace.

Per questo invita i genitori a trasferire la questione dalle pagine dei giornali alle aule di tribunale, sfidandoli a produrre le prove che sostengono di possedere. La lettera si chiude con un appello a riconoscere che gli attacchi non colpiscono solo lui ma l'intera sua famiglia





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