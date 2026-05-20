Salvatore Todaro: un ufficiale coraggioso e morale, tra le regole della guerra e la propria coscienza

Il film del 2023 diretto da Edoardo De Angelis racconta la vera storia di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina, durante la II Guerra Mondiale. La trama ruota attorno alla sua scelta tra gli ordini e la propria coscienza, che lo rende una figura fuori dal comune.

Il film del 2023 diretto da Edoardo De Angelis, ambientato durante la II Guerra Mondiale, andrà in onda su Rai 1 mercoledì 20 maggio. Al centro della trama, la vera storia di Salvatore Todaro , comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina , un ufficiale che ha costruito una reputazione di coraggio quasi temerario.

La sua bussola morale, più che il coraggio militare, lo rende una figura fuori dal comune. Quando si trova a scegliere tra gli ordini e la propria coscienza, non ha dubbi. Il capitano del mercantile belga Kabalo, la nave affondata dal Cappellini nell'ottobre del 1940, viene salvato proprio da colui che lo ha appena attaccato.

Il secondo ufficiale di Todaro, il braccio destro che conosce il comandante meglio di chiunque altro a bordo, si trova a dover fare i conti con una missione che va ben oltre le regole della guerra. Uno degli ufficiali dell'equipaggio del Cappellini, uno dei volti della compagine variegata che De Angelis ha voluto rappresentare nel film, porta a bordo una ruvidezza di fondo che si scioglie nel momento in cui l'equipaggio si trova a fare qualcosa che nessun manuale militare aveva previsto.

Uno dei marinai del sommergibile, uno dei tanti volti anonimi che compongono l'equipaggio del Cappellini, porta la propria storia, il proprio dialetto, la propria umanità. La moglie di Salvatore, la figura che rappresenta ciò che il comandante lascia a terra ogni volta che scende sott'acqua, porta il peso silenzioso di chi vive la guerra da lontano, senza per questo viverla meno.

La figura istituzionale che incarna la rigidità del sistema militare e delle sue regole, rappresenta la voce di chi quelle regole le difende a ogni costo, convinto che la disciplina non ammetta eccezioni, nemmeno quando si tratta di salvare vite umane. Il suo personaggio è il contrappeso necessario all'eroismo solitario del comandante





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