La sindaca di Genova Silvia Salis denuncia un insulto sessista apposto nel quartiere Quarto il 25 novembre. La reazione politica e la difesa dell'educazione affettiva.

L'episodio di violenza verbale si è verificato la notte tra il 24 e il 25 novembre nel quartiere Quarto di Genova. Un insulto sessista è stato verniciato con spray bianco sul portone di un edificio privato situato in via V Maggio. La candidata e sindaca Silvia Salis ha identificato la posizione esatta come distante pochi metri dalla sua abitazione familiare, sottolineando la vicinanza fisica all'attacco subito insieme alla sua comunità domestica.

La Doppia Violenza Contro le Politiche

Silvia Salis ha descritto l'accaduto come una forma di doppia violenza contro le donne che operano in ambito politico. Ha spiegato che mentre gli uomini politici vengono solitamente attaccati per la loro incapacità professionale, alle donne viene usato il disprezzo sessuale per delegittimarle personalmente. Questo meccanismo serve a umiliare la figura femminile nella sfera pubblica, rendendo normale l'aggressione attraverso una rassegnazione sociale.

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Reazioni Istituzionali e Solidarietà

Il presidente della regione Liguria Marco Bucci ha definito l'atto uno sfregio grave al significato della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche i consiglieri comunali della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua hanno espresso piena solidarietà alla sindaca, chiedendo l'immediata identificazione degli autori materiali. Dall'opposizione, la deputata del Pd Valentina Ghio e le consigliere regionali Carola Baruzzo e Katia Piccardo hanno ribadito l'importanza critica della scuola nel promuovere il rispetto e il consenso tra i giovani.

La Difesa dell'Educazione Affettiva

Salvia Salis ha collegato direttamente l'episodio alla necessità di mantenere ferme le iniziative di educazione affettiva nelle scuole dell'infanzia. Ha utilizzato l'insulto come prova tangibile di perché questi progetti educativi siano fondamentali fin dall'infanzia, respingendo le critiche su una mozione recentemente rigettata dalla maggioranza alla Camera. L'obiettivo è contrastare la cultura tossica che alimenta tali attacchi attraverso la prevenzione e la formazione sin dai primi anni di vita.

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Azioni Legali e Precedenti Giuridici

La sindaca ha avviato procedure legali denunciando l'accaduto alla polizia locale, che sta conducendo indagini per risalire ai responsabili. Questo gesto riprende la strategia già adottata in passato, quando Salis aveva querelato singoli individui per insulti online. I risarcimenti economici ottenuti da quei casi sono stati devoluti interamente a iniziative di solidarietà e centri antiviolenza, dimostrando un impegno concreto contro l'emarginazione e l'aggressione.

Contesto Cronologico e Sociale

L'evento si inserisce nel contesto specifico del 25 novembre, data simbolica per la lotta globale contro i crimini di genere. L'uso di vernice spray in pieno giorno e in una zona residenziale indica una provocazione pubblica deliberata. La reazione immediata della polizia e delle istituzioni locali evidenzia la serietà con cui la città sta affrontando questa forma di intimidazione politica e di genere.