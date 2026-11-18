Matteo Salvini chiarisce la posizione sulla casa. Il Fatto Quotidiano aggiorna cookie policy e abbonamento con nuovi costi per gli utenti.

Matteo Salvini ha espresso una posizione chiara riguardo alle questioni abitative, specificando che in caso di zone ad alto rischio la risposta è netta. Il leader della Lega ha dichiarato di attendere di leggere le proposte prima di esprimersi in modo definitivo.

Posizione Salvini sulla Legislazione Casa

Alle domande relative al disegno di legge delega sulla casa e sulla sanatoria, attualmente già in Parlamento, Salvini ha risposto che non intende scavalcamento la procedura in corso. Ha confermato che la sua posizione rimarrà in attesa di una valutazione dettagliata delle proposte legislative presentate.

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