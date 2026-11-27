Matteo Salvini convoca il Comitato interministeriale per la sicurezza marittima dopo attacchi droni russi in Libia. Vertice urgente il 1° dicembre 2026 per valutare rischi geopolitici.

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha convocato per martedì 1° dicembre 2026 una riunione straordinaria del Comitato interministeriale per la sicurezza marittima. L'organismo si riunirà in formato ristretto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per discutere l'inasprimento del quadro geopolitico internazionale e i potenziali rischi di un'estensione del conflitto russo-ucraino direttamente nelle acque del Mediterraneo.

Dettagli attacchi aerei e navi colpite

La decisione del Governo italiano arriva a seguito degli attacchi con droni verificatisi domenica 22 novembre 2026 al largo delle coste libiche. In quell'occasione, due operazioni hanno colpito una corvetta lanciamissili russa denominata Merkury, ormeggiata nella base navale di Bengasi, e una nave commerciale vicina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione, definendola esemplare e riferendo l'uso di sette droni navali.

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Si tratta del primo caso documentato in cui una nave militare russa viene colpita nel Mediterraneo, poiché in precedenza erano stati attaccati esclusivamente mercantili o petroliere facenti parte della cosiddetta flotta ombra russa. Le fonti libiche hanno indicato che la nave attaccata possedeva bandiera maltese, mentre i registri navali suggeriscono una bandiera russa per la nave Ascalon, con altre ricostruzioni che indicano come bersaglio il cargo Angara.

Restano incertezze sui dettagli operativi, in particolare sulla locazione esatta dell'esplosione. Le autorità libiche orientali hanno affermato che la deflagrazione si è verificata su una nave russa ormeggiata in porto e non in mare aperto, smentendo parzialmente le versioni iniziali. Il governo di Tripoli ha espresso le sue proteste ufficiali riguardo all'episodio, che ha destabilizzato la già fragile situazione regionale.

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Posizioni diplomatiche e precedenti storici

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto esplicitamente di evitare che il conflitto si trasformi in una guerra diretta nel Mediterraneo, sottolineando la necessità di contenere la crisi. Non si tratta di un evento isolato, poiché a marzo 2026 una nave cisterna russa di gas naturale liquefatto era stata gravemente danneggiata al largo delle coste libiche. Inoltre, Kiev aveva già ammesso a dicembre 2025 di aver colpito una petroliera della flotta fantasma russa nel Mediterraneo.

Ruolo del Cism e misure future

Il Comitato interministeriale per la sicurezza marittima è l'organismo tecnico istituito dal Ministero per gestire le crisi internazionali che colpiscono le rotte marittime. Nato con un decreto ministeriale del 2002, è presieduto di norma da un dirigente del ministero e riunisce rappresentanti di diversi ministeri, della Guardia costiera e delle associazioni di armatori e porti. Il suo compito principale è concordare misure comuni di protezione per i vari settori marittimi.

Il Cism ha anche la responsabilità di approvare il programma nazionale di sicurezza marittima contro le azioni illecite intenzionali. L'organismo si attiva in via straordinaria durante le crisi, come avvenuto precedentemente per il Mar Rosso e il Medio Oriente. La convocazione del ministro Salvini in formato ristretto segnala che il Governo italiano considera la vicenda libica un salto di qualità nei rischi per la sicurezza nazionale.