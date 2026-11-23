Matteo Salvini conferma Silvia Sardone come candidata leghista a sindaco di Milano, nonostante i timori di un effetto Vannacci e le opposizioni di Forza Italia.

Matteo Salvini ha ribadito con fermezza la candidatura di Silvia Sardone alla carica di sindaco di Milano, presentandola come la scelta prioritaria della Lega per la città lombarda. Il leader della Lega si trova a sedere nella Sala Salvadori, l'aula del suo partito alla Camera dei deputati, mentre la sua vicesegretaria si trova a due sedie di distanza, mantenendo una presenza attiva come europarlamentare. La scelta di confermare Sardone arriva in un momento delicato, segnato dalle ferite ancora aperte lasciate dall'uscita di scena di Roberto Vannacci, che costringe Salvini a navigare con estrema cautela tra le varie fazioni interne.

La linea rossa sulla candidatura di Silvia Sardone

Il leader leghista definisce esplicitamente Silvia Sardone come il miglior candidato, sottolineando che sarebbe indubbiamente il miglior sindaco per la città milanese, una dichiarazione che rilancia direttamente la sua vice nella corsa elettorale. Questa posizione ferma crea un netto contrasto con le valutazioni di Forza Italia, che rifiuta all'unisono l'idea di una candidatura condivisa, sostenendo che Sardone non rappresenterà il centrodestra unito. Nel frattempo, gli esponenti forzapistini indicano con insistenza Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, come l'opzione preferita da Antonio Tajani per succedere a Beppe Sala.

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Nonostante le pressioni esterne, Salvini traccia una linea rossa invalicabile: la candidatura è o Sardone o morte, una strategia che dimostra la sua volontà di imporre la sua volontà all'interno del coalizione. Tuttavia, le fonti interne al partito rivelano un retroscena più complesso, dove il principio di cautela prevale sulla dichiarata fermezza. Il leader della Lega ha esplicitamente dichiarato che non leggerà la nuova opera letteraria di Roberto Vannacci, intenzionato a dedicare le prossime settimane alla rilettura della Divina Commedia, un simbolo di distanza da quel "Inferno" che include anche figure come Maometto secondo la sua interpretazione.

I timori di un effetto Vannacci bis nella Lega

La cicatrice lasciata dall'uscita di Roberto Vannacci, che ha lasciato la Lega nel febbraio scorso, non si è ancora rimarginata all'interno del Carroccio, generando un clima di diffidenza generale. Un fedelissimo di Salvini ammette che il leader teme chiunque possa fargli ombra all'interno del partito, indicando proprio Silvia Sardone come una figura potenziale di questa minaccia. Lo spettro di un nuovo fenomeno di ribellione o di divergenza strategica, definito come un effetto Vannacci bis, spaventa il cerchio magico dei fedelissimi, che osservano con preoccupazione la crescente autonomia della vicesegretaria.

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La gestione della candidatura di Sardone è quindi caratterizzata da un equilibrio precario: in pubblico Salvini la difende con vigore, ma in privato si mostra circospetto e prudente. La paura di vedere emergere nuovi centri di potere che sfuggano al controllo centrale ha portato a un inicio di repulisti dopo la vittoria dilagante al congresso straordinario. La prima vittima di questa operazione è stata Massimiliano Romeo, il ribelle lombardo che ha perso il ruolo di capogruppo al Senato, un segnale chiaro che la libertà di azione autonoma non è permessa nella struttura rigida della Lega.

Il profilo politico e le ambizioni di Silvia Sardone

Silvia Sardone rappresenta un asset fondamentale per la Lega, contando su mezzo milione di follower sui social media e una visibilità televisiva consolidata. La sua immagine è stata rafforzata da battaglie identitarie contro l'islam politico, diventate una bandiera per la base leghista, tanto da ottenere una scorta per la sua protezione personale. Il suo approccio è determinato e intransigente, come dimostrato dalle sue dichiarazioni sul velo, da lei definito un "sacco della spazzatura", posizionandola come una delle tre europarlamentari più dure in materia, insieme ad Anna Maria Cisint e Susanna Ceccardi.

Radicata a Milano, dove siede anche nel consiglio comunale a Palazzo Marino, Sardone possiede un passato in Forza Italia che ora integra nelle sue attività più attive come salviniana. Il suo percorso verso la candidatura è stato rinvigorito dalle primarie della Lega tenutesi nel giugno scorso, quando circa diecimila iscritti hanno partecipato ai gazebo in città. Samuele Piscina, segretario provinciale del Carroccio, aveva annunciato che Salvini e Sardone erano stati i più votati per la scelta del candidato sindaco, anche se i numeri precisi non sono mai stati resi pubblici, alimentando voci secondo cui Sardone aveva vinto netta, motivando la successiva prudenza di Salvini.

Le prospettive elettorali e il contesto milanese

La candidatura di Silvia Sardone a sindaco di Milano si inserisce in un contesto elettorale complesso, dove le possibilità di vittoria sono valutate come basse se non solo nel comune, ma nella competizione più ampia con Forza Italia e Fratelli d'Italia. L'elezione in città contro il centrosinistra appare già in salita, una realtà che Salvini, nonostante il suo sostegno pubblico, conosce bene. La scelta di spingere Sardone verso la leadership municipale sembra quindi dettata anche da calcoli interni di equilibrio di potere, piuttosto che da una semplice fiducia nella vittoria elettorale immediata.

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La Lega, un tempo dominio di Umberto Bossi, oggi galleggia in un mare di vicesegretarie e figure chiave che devono essere gestite con cura diplomatica. Sardone, sposata con Davide Caparini, amico di Bossi, incarna sia le tradizioni del partito sia le nuove battaglie identitarie che definiscono l'attuale indirizzo politico. La sua posizione di europarlamentare e la sua radicamento locale creano una figura ambivalente: alleata indispensabile per Salvini, ma anche potenziale rivale se la sua popolarità dovesse crescere ulteriormente, confermando i timori di una frammentazione del potere all'interno della compagine governante.