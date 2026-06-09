Salvini e Verdini, nozze rinviate: I rumors sulle nozze imminenti smentiti dalla stampa

La rubrica C'è chi dice del settimanale Mondadori smentisce i gossip su un imminente matrimonio tra Matteo Salvini e Francesca Verdini. L'indizio della cresima della compagna non implica necessariamente nozze religiose, poiché Salvini è già stato sposato in chiesa e un secondo matrimonio religioso richiederebbe l'annullamento della Sacra Rota. La relazione prosegue senza fretta, ma Salvini non esclude un terzo figlio.

Matteo Salvini e Francesca Verdini non starebbero per sposarsi, nonostante i recenti rumors. Secondo quanto riportato nella rubrica C'è chi dice del settimanale Mondadori a firma di Giuseppe Candela, i fiori d'arancio per la coppia sarebbero ancora lontani.

L'indizio che aveva fatto supporre un imminentematrimonio religioso era stato la cresima ricevuta di recente da Francesca Verdini, un sacramento necessario per chi desideri celebrare le nozze in chiesa. Tuttavia, come spiega Candela, la possibilità di un matrimonio religioso per Salvini è preclusa perché il leader della Lega si è già sposato in chiesa una volta, nel 2003 con Fabrizia Ieluzzi, madre di suo figlio Federico.

Senza un annullamento della Sacra Rota, un secondo matrimonio religioso non è ammesso dalla Chiesa cattolica, quindi eventuali nozze potrebbero avvenire solo in sede civile. Non ci sarebbe dunque alcuna fretta per le nozze, nonostante la relazione tra il ministro dei Trasporti e la produttrice, figlia di Denis Verdini, appaia solida e duratura dopo sette anni, superando la differenza di età di circa vent'anni.

In merito a un possibile ampliamento della famiglia, Salvini ha dichiarato in un'intervista a Monica Setta nel programma Storie al bivio su Rai Due che non gli dispiacerebbe avere un terzo figlio con la compagna, definendo i figli come pura gioia, avendo già Federico e Mirta, nate da relazioni precedenti. La smentita dei rumors sulle nozze imminenti chiarisce quindi la situazione: niente matrimonio all'orizzonte, ma un amore che continua a crescere





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