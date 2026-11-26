Matteo Salvini annuncia legge di bilancio per sanatoria edilizia con silenzio assenso. Obiettivo smaltire pratiche bloccate nei Comuni, 40mila solo a Napoli entro il 2027.

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha annunciato giovedì 26 novembre 2026, a margine della quarantatreesima assemblea dell'Anci tenutasi a Verona, l'intenzione di inserire nella prossima legge di bilancio una norma specifica. La misura mirata mira a sanare centinaia di migliaia di pratiche edilizie che risultano bloccate da decenni in diversi Comuni italiani, con casi che risalgono addirittura a trent'anni fa.

Meccanismo del silenzio assenso per sbloccare i cantieri

La proposta normativa si basa sul principio del silenzio assenso, un meccanismo che permetterà di superare le lunghe attese burocratiche imposte dalle amministrazioni locali. Salvini ha specificato che i sindaci e le giunte comunali manterranno la facoltà di approvare o respingere le singole pratiche presentate dai cittadini entro un termine definito. Questo approccio mira a liberare le famiglie bloccate da anni, permettendo loro di regolarizzare la propria situazione immobiliare senza dover attendere indefinitamente una risposta ufficiale.

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Secondo quanto dichiarato dal ministro, la norma costruirà un vero e proprio condono strutturale che aiuterà a smaltire i ritardi in tempi decenti. L'obiettivo è eliminare le pratiche arretrate entro il 2027, garantendo al contempo un flusso di entrate fiscali per gli enti locali. Salvini ha sottolineato che si tratta di un'operazione profondamente autonomista, dove la decisione finale sul singolo caso rimane in capo ai Comuni.

La posizione di Gaetano Manfredi e la situazione a Napoli

La spinta per questa iniziativa deriva direttamente dalla richiesta dei sindaci, tra cui spicca quella di Napoli Gaetano Manfredi. Salvini ha rivelato di aver discusso la misura proprio con il sindaco partenopeo, che avrebbe segnalato la presenza di 40mila pratiche ferme nella sua città. Manfredi, descritto dal vicepremier come un laico, ha espresso il desiderio di essere messo nelle condizioni concrete di rispondere a queste 40mila famiglie che attendono una soluzione.

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La situazione a Napoli è emblematica della gravità del problema in Italia, ma non è l'unica. Salvini ha citato Roma, dove il numero di pratiche bloccate sarebbe circa quattro volte superiore rispetto a quelle di Napoli, portando il totale a un numero che supera i 160mila casi solo in quelle due metropoli. Questa discrepanza evidenzia come il problema dell'edilizia bloccata colpisca in modo diverso le diverse aree del Paese, richiedendo una risposta nazionale ma con una gestione locale flessibile.

Conferma riforma pensionistica e risultati al Nord

Parallelamente alla questione edilizia, il vicepremier ha smentito voci su un ripensamento governativo riguardo alla misura pensionistica inclusa nella manovra finanziaria. Ha confermato che esiste nella legge di bilancio un fondo dedicato per garantire a decine di migliaia di lavoratori la possibilità di andare in pensione prima dei 67 anni, l'età prevista dalla riforma Fornero già dal 2027. La partecipazione a questa misura sarà una scelta libera dei lavoratori, non un obbligo, e il fondo è già operativo all'interno del testo normativo.

Infine, Salvini ha utilizzato l'occasione della conferenza ad Anci per rivendicare i risultati ottenuti nel Nord Italia. Ha elencato cantieri attivi per un valore di 100 miliardi di euro, il reintegro delle province con elezione diretta, le Olimpiadi e i lavori per l'alta velocità. Pur ammettendo di non fare miracoli, il ministro ha dichiarato di ritenere che ci si debba essere orgogliosi di quanto realizzato finora dal governo in questo periodo di mandato, chiudendo l'intervento con un tono di soddisfazione per i progressi amministrativi e infrastrutturali.