Salvini sferra attacco a Romeo e alla Lega Lombardia: mossa a tenaglia per il controllo del partito

Matteo Salvini convoca il Consiglio federale per venerdì. La manovra mira a isolare Massimiliano Romeo e i dissidenti lombardi, bloccando i congressi provinciali.

Matteo Salvini ha attivato una manovra strategica a tenaglia contro la dirigenza della Lega in Lombardia. Il segretario della Lega ha convocato il Consiglio federale del partito per venerdì alle ore 15. Questo incontro del massimo organo esecutivo si tiene dopo il Congresso federale tenutosi due settimane fa e i convocati interpretano questa riunione come il preludio a un annuncio cruciale sulla segreteria politica. Tale nuovo organo collegiale è previsto per condividere responsabilità, oneri e decisioni importanti all'interno del movimento.

La frattura con Romeo e il Senato

Massimiliano Romeo, segretario della Lega lombarda e capogruppo al Senato, vede i suoi avversari all'opera a Palazzo Madama. Il leader dei ribelli nordisti, che ha dato il via alle critiche estive contro il segretario, osserva alcuni colleghi senatori raccogliere firme per una mozione di sfiducia. Le fonti indicano che la lista potrebbe essere pronta da settembre e che il lavoro fosse già in nuce, come dimostra la chat "senatori giusti" gestita da Roberto Marti. La raccolta fisica delle firme è avvenuta sotto gli occhi dell'interessato, con 25 voti su 29 contro Romeo. Romeo ha dichiarato a chi gli è vicino che non si dimetterà volontariamente e che vuole che spieghino le motivazioni.

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Il ruolo di Marco Dreosto e i critici

Il pressing sul capogruppo in Senato dura da settimane. Durante il primo giorno di interventi del congresso di fine ottobre, Romeo è stato oggetto di attacchi diretti. Diversi dirigenti lo accusano di agire contro Salvini per interesse personale. Tra gli esponenti più critici spicca Marco Dreosto, segretario friulano e senatore. Le voci più informate suggeriscono che Dreosto sia pronto a prendere il posto di Romeo. I dissidenti sostengono che la strategia debba cambiare, puntando su temi nordisti e una guida più collegiale per le politiche dell'anno prossimo. Attilio Fontana si è unito a queste voci critiche.

I segretari provinciali nel mirino

La reazione di Salvini non si limita al Senato ma colpisce direttamente la Lombardia, regione di nascita della Lega. La frattura interna appare insanabile secondo chi ha parlato di recente con il segretario. I lombardi che hanno votato per lui al congresso, rifiutando Massimo Garavaglia, gli hanno chiesto di eliminare i riottosi. Il banco degli imputati include i segretari delle province più rappresentative: Andrea Cassani a Varese, Roberta Sisti a Brescia e Fabrizio Sala a Bergamo. Tutti e tre hanno criticato la linea attuale e hanno sostenuto Garavaglia durante il congresso. Salvini deve ora fare pulizia tra le file dei dirigenti provinciali.

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Blocco dei congressi provinciali

Prima del congresso federale, era stata emanata una comunicazione ufficiale per convocare i congressi provinciali entro novembre. Ora la situazione è mutata drasticamente di fronte al pericolo che Cassani, Sisti e Sala vengano confermati. I salviniani contestano la legittimità della convocazione del congresso di Varese per domenica, seguita da quelli di Bergamo e Brescia. La versione ufficiale sostiene che non si possano tenere congressi provinciali con un federale aperto. La riunione del federale di venerdì servirà a bloccare queste assemblee provinciali, come promesso ai sostenitori.

L'obiettivo finale: controllo totale

Il segretario è descritto come chiuso e determinato a perseguire la sua via. L'ipotesi più probabile è quella del commissariamento delle strutture locali controverse. La domanda che circola tra i dirigenti leghisti riguarda la portata di queste misure. Si interroga un esponente di alto livello su quale via precisa verrà seguita. La mossa a tenaglia di Salvini mira a catturare anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Questi rappresenta il secondo membro più importante della Lega dopo il segretario. Il controllo del partito passa quindi attraverso la neutralizzazione di ogni focolaio di dissenso interno.