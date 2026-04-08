Salvini sul Caro Energia: Escluso il Razionamento, No a Smart Working e Didattica a Distanza. Discussione sul Ruolo della Carne nell'Evoluzione Umana al Parlamento Europeo

Matteo Salvini interviene sul tema del caro energia, escludendo il razionamento del carburante e confermando la sua opposizione allo smart working e alla didattica a distanza. Contemporaneamente, al Parlamento Europeo si discute il ruolo fondamentale della carne nell'evoluzione umana, con il libro 'A spasso con Lucy' come punto di riferimento. Si affrontano anche questioni di sicurezza internazionale e sostenibilità ambientale.

Matteo Salvini ha tenuto una conferenza stampa presso la sede della Stampa Estera, focalizzandosi sul tema del caro energia . Durante la conferenza, Salvini ha escluso categoricamente l'ipotesi di razionamento del carburante, affermando che non intende neanche prendere in considerazione tale opzione in questo momento.

In un altro passaggio, rispondendo alle domande dei giornalisti stranieri, il leader politico ha ribadito la sua opposizione al ricorso allo smart working e alla didattica a distanza per le scuole, una posizione che sottolinea la sua attenzione alla normalità e al ritorno alle attività in presenza. Contemporaneamente, si registrano sviluppi sul fronte diplomatico internazionale, con i colloqui diretti che inizieranno sabato a Islamabad, con la partecipazione degli Stati Uniti, incluso l'inviato Vance. Nel frattempo, un veicolo tattico in dotazione all'Esercito Italiano è stato colpito da colpi di avvertimento delle Forze di Difesa Israeliane (IDF). A seguito di questo episodio, il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha prontamente reagito, dichiarando che 'i militari italiani non si toccano', evidenziando la necessità di tutelare l'integrità e la sicurezza del personale militare italiano impegnato in operazioni internazionali. \Parallelamente a questi sviluppi politici e di sicurezza, si è tenuto un evento di rilievo al Parlamento Europeo, incentrato sul libro 'A spasso con Lucy. Perché mangiamo come parliamo. Virtù e valore delle proteine animali' di Pietro Paganini, con la collaborazione di Carola Macagno. L'evento, organizzato dal think tank Competere in collaborazione con l'associazione Carni Sostenibili, ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti politici per discutere il ruolo fondamentale delle proteine animali nell'evoluzione umana. Il libro esplora il contributo della carne allo sviluppo del cervello, alla postura eretta, all'implementazione del linguaggio e alla nascita delle comunità, dimostrando come l'alimentazione onnivora dei nostri antenati abbia giocato un ruolo cruciale nella nascita della civiltà. L'evento ha visto la partecipazione di Elisabetta Bernardi, biologa nutrizionista, che ha sottolineato l'importanza della carne per l'apporto di nutrienti essenziali come amminoacidi, ferro, vitamina B12 e zinco. L'incontro ha offerto un'opportunità per approfondire la discussione sul valore della carne nell'alimentazione umana, promuovendo un approccio basato sulla scienza e sui dati, senza cedere a pregiudizi. \Durante la tavola rotonda, sono intervenuti diversi eurodeputati, tra cui Stefano Cavedagna, Benoît Cassart, Carmen Crespo Díaz e Dario Nardella, che hanno espresso le loro opinioni sul tema. L'evento è stato aperto dall'eurodeputato Carlo Fidanza e moderato dal giornalista ambientale Andrea Bertaglio. Il libro affronta anche gli aspetti ambientali legati alla produzione di carne, con il contributo di Giuseppe Pulina, professore di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti, che ha evidenziato come le filiere agroalimentari in Europa abbiano ridotto l'impatto dei gas serra. Il libro con Lucy, l'antenata più nota, ci ricorda il ruolo cruciale delle proteine animali nello sviluppo del cervello e della nostra specie. Ridurre il cibo a ‘buono’ o ‘cattivo’ non è scienza, è semplificazione, e il libro riporta il dibattito su evidenze, evoluzione e libertà di scelta. Un focus importante è stato dedicato alla sostenibilità della produzione di carne e all'importanza di bilanciare le esigenze nutrizionali con l'impatto ambientale, offrendo una visione completa e aggiornata sul tema





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