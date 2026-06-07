Salvini: 'Un figlio con Francesca Verdini? Sarebbe bellissimo'

Il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista confida il desiderio di allargare la famiglia con la compagna Francesca Verdini, nonostante la differenza d'età e la già avvenuta paternità.

Matteo Salvini , vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rilasciato un'intervista a Monica Setta per la trasmissione 'Storie al bivio di sera' in onda su Rai 2.

Durante la chiacchierata, il leader della Lega ha parlato apertamente della sua relazione con Francesca Verdini, rivelando il desiderio di avere un terzo figlio.

'Se arrivasse un bambino sarebbe bellissimo. Nonostante i 19 anni di differenza mi considero fortunato ad avere una compagna come Francesca', ha dichiarato Salvini, sottolineando che i figli sono per lui 'la cosa più importante del mondo'. Il politico ha già due figli: Federico di 23 anni e Mirta di 13, avuti dalla precedente relazione con Giulia Martinelli.

Riguardo alla possibilità di tornare padre a 50 anni, Salvini ha ammesso che dovrebbe 'riprendere confidenza con la paternità', ma si è detto entusiasta all'idea. Nell'intervista, Salvini ha anche toccato temi personali, descrivendosi come un uomo con molti difetti: 'La Francesca mi dice che a volte sono musone, mi chiudo se mi attaccano non rispondo, preferisco il silenzio'. Tra i pregi, invece, ha citato la curiosità e la capacità di dialogare con chi gli è ostile sulla carta.

Ha poi rivelato alcuni gusti culturali, come l'apprezzamento per il fumetto 'Due spicci' di Zero Calcare, la passione per Vasco Rossi nonostante le critiche ricevute, e il gesto di inviare un sms di buona guarigione a Fedez, personaggio politicamente lontano da lui. Queste confidenze offrono uno spaccato inedito del leader sovranista, spesso percepito come rigido e poco incline alla dimensione privata.

La notizia ha suscitato ampio dibattito sui social media e nei talk show politici, dividendo l'opinione pubblica tra chi apprezza la spontaneità del vicepremier e chi invece critica la scelta di rendere pubblici aspetti così intimi della vita familiare. Tuttavia, al di là delle polemiche, le parole di Salvini confermano un dato importante: anche i politici di primo piano vivono emozioni e desideri comuni a molti italiani, come l'aspirazione ad allargare la famiglia.

Resta da vedere se questo annuncio avrà ripercussioni sul piano politico o se rimarrà un semplice spunto di cronaca rosa. Intanto, l'intervista completa andrà in onda martedì 9 giugno alle 21.30 su Rai 2





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