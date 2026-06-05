Samanta Togni racconta il suo passato: disturbi alimentari e fine del matrimonio

Un'intervista toccante in cui l'ex ballerina ripercorre gli anni difficili dell'adolescenza, l'ossessione per il peso e la rinascita dopo la maternità, fino al divorzio da Mario Russo.

Samanta Togni ha condiviso con grande sincerità alcuni dei momenti più complessi della sua esistenza, in particolare quelli legati ai disturbi alimentari che l'hanno accompagnata durante l'adolescenza e la prima età adulta.

L'ex ballerina e volto noto della televisione italiana ha raccontato come il rapporto conflittuale con il cibo sia emerso in concomitanza con il suo percorso nella danza professionistica, un ambiente dove l'aspetto fisico è costantemente sotto osservazione. Fin da ragazza, Togni ha vissuto con ansia la necessità di raggiungere una perfezione estetica irraggiungibile: 'Ero molto critica con me stessa, faticavo ad accettarmi per quello che ero', ha spiegato.

La pressione aumentava quando si confrontava con ballerine più grandi e apparentemente più talentuose: 'Le vedevo tutte bellissime, sinuose, bravissime, e in me cresceva un'ansia da prestazione difficile da gestire'. Questo disagio, tra i sedici e i diciassette anni, si è trasformato in un vero e proprio disturbo alimentare, con conseguenze significative sulla sua salute fisica e mentale. La bilancia è diventata un'ossessione quotidiana.

Togni ha confessato di essere arrivata a pesare solo 44 chili per un'altezza di un metro e sessantanove. Le sue abitudini alimentari erano estremamente restrittive: mangiava pochissimo nonostante due allenamenti al giorno. Uno yogurt, due mele, qualche corn flakes solo perché sapeva che li avrebbe smaltiti durante la giornata. Ogni caloria veniva contata, ogni grammo di cibo pesato nella mente.

'Come sei dimagrita era il complimento migliore che potessi ricevere', ha ricordato con amarezza. Questo tunnel di restrizioni, però, nascondeva radici più profonde. Dietro il rifiuto del cibo c'era una richiesta di attenzione e aiuto in un periodo particolarmente delicato: da adolescente si era trasferita all'estero per studiare danza, tra Stati Uniti e Inghilterra, mentre i suoi genitori stavano attraversando una crisi matrimoniale.

'In quella fase delicata e difficile, in cui il rifiuto del cibo celava una richiesta di attenzione, i miei erano talmente distratti dal loro dolore che non riuscivano a vedere il mio disagio', ha raccontato. Fortunatamente, è stata sua madre a intervenire e a portarla da un medico per intraprendere un percorso di guarigione. La svolta è arrivata con la maternità. A vent'anni, Togni è rimasta incinta del figlio Edoardo.

'Dovevo pensare prima al suo e poi al mio bene. Il cervello ha fatto un cambio di marcia: sentendomi responsabile della vita che cresceva dentro di me è iniziata la risalita verso la normalità'. Da quel momento, il rapporto con il cibo è cambiato radicalmente: non vedeva più il cibo come una minaccia, ma come una necessità. Lo sguardo aveva ripreso luminosità ed era più serena anche nel guardarsi allo specchio.

Oggi, a distanza di venticinque anni, Togni guarda a quel periodo con una consapevolezza diversa.

'La maturità mi ha resa più sicura, forse più saggia. Sono grata di come sono, mi voglio bene e ho meno demoni', ha detto. E sul rapporto con il proprio corpo aggiunge: 'Restare in linea ora è una forma di rispetto verso me stessa e verso la vita, non più una rincorsa verso la magrezza e una perfezione che vedevo solo io. Il mio corpo è lavorato dall'allenamento, dalla danza, è nutrito con cura, con amore'.

Nel corso dell'intervista, Togni ha parlato anche della sua situazione sentimentale. Da un anno ha divorziato da Mario Russo, dal quale si era separata dopo aver condiviso un progetto di vita comune. L'ex ballerina ha ricordato anche la fine della relazione con Mirko Trappetti, padre di suo figlio, sottolineando come le due separazioni abbiano avuto origini differenti. Con Mario, inizialmente sembravano avere la stessa visione di vita, ma con il tempo si sono allontanati.

Nonostante le difficoltà, Togni non si arrende all'idea dell'amore: 'Credo ancora nell'amore e sto lavorando su me stessa per capire l'importanza del non annullarsi nell'altro', ha spiegato. Una consapevolezza maturata nel tempo e che oggi rappresenta la sua idea di relazione: 'Perché un legame funzioni bisogna prima trovare il proprio equilibrio, senza dimenticarsi chi siamo, cosa vogliamo, cosa sogniamo'.

Con queste parole, Togni dimostra una maturità e una forza interiore che le hanno permesso di superare le avversità e di guardare al futuro con speranza





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