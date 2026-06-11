Samira Lui e Luigi Punzo, a capo della coppia più famosa della televisione italiana, hanno anticipato le proprie vacanze insieme e condiviso alcuni scatti sui social. La loro storia, durata da quasi otto anni, sembra più unita che mai, dopo le voci di un allontanamento smentite dai baci e dagli abbracci pubblicati dal settimanale. La showgirl sta vivendo una stagione professionale molto importante, mentre Luigi lavora nell'organizzazione di eventi.

Samira Lui e Luigi Punzo in 'luna di miele anticipata': la vacanza a Capri, tra baci appassionati e momenti di tenerezza . La showgirl, ormai volto sempre più riconoscibile de La Ruota della Fortuna, ha anticipato le proprie vacanze insieme al fidanzato Luigi Punzo e ha condiviso alcuni scatti sui social.

Foto che raccontano una grande complicità tra i due e che sembrano smentire le voci di un allontanamento. I giorni trascorsi a Capri tra baci appassionati e momenti di tenerezza. La coppia, insieme da quasi otto anni, appare più unita che mai proprio mentre il nome di Samira continua a crescere anche sul fronte televisivo. Per hotel di lusso e clienti vip.

I due si sono conosciuti a Formentera, dove lei si trovava in vacanza e lui lavorava nell’organizzazione di eventi. Da lì sarebbe nato il colpo di fulmine. La loro storia dura da quasi otto anni e, negli ultimi mesi, è finita più volte al centro delle indiscrezioni. Quando erano iniziate a circolare voci su nozze imminenti, Samira aveva però smentito tutto a Non ci sono state proposte».

Poi aveva aggiunto di credere che quel momento, prima o poi, possa arrivare, perché Luigi è la persona giusta con cui costruire una famiglia. Anche lui, in passato, aveva raccontato la forza del loro legame: 'Mi sono innamorato subito. Da quando ho visto lei ho iniziato a vedere il futuro'. Una frase che oggi torna a pesare ancora di più, dopo le immagini di Capri e dopo le voci di crisi spente dai baci e dagli abbracci pubblicati dal settimanale.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la convinzione sembra essere quella di andare avanti insieme, senza però correre. L'idea di matrimonio e figli c'è, ma non sembra avere bisogno di una scadenza immediata. La showgirl sta vivendo anche una stagione professionale molto importante. Il successo al'ha consacrata tra i personaggi rivelazione della televisione degli ultimi mesi.

Nei prossimi mesi continuerà ad andare in onda accanto a, ma tra i suoi obiettivi c'è anche il desiderio di condurre un programma tutto suo. Prima di arrivare alla Ruota, Samira si era già fatta conoscere dal pubblico con L'Eredità. Ora, però, il suo percorso sembra entrato in una fase nuova: meno semplice presenza scenica e più volto televisivo da costruire.

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