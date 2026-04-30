Sampdoria: Rimpasto in Vista, Brunori e Massimo in Bilico

La Sampdoria si prepara a una stagione di cambiamenti con diversi giocatori a rischio partenza. Brunori, con un ingaggio elevato e prestazioni non sempre convincenti, e Massimo, in scadenza di contratto e corteggiato dalla Salernitana, sono tra i principali candidati a lasciare il club. La dirigenza valuta attentamente le opzioni per un rinnovamento della rosa.

La situazione contrattuale e tecnica del club si presenta complessa in vista della prossima stagione calcistica. Diversi giocatori attualmente in rosa sono a rischio partenza, con un'operazione di rinnovamento che appare quasi inevitabile.

La scadenza di alcuni contratti, gli stipendi considerati eccessivi e le valutazioni negative sul rendimento di alcuni elementi stanno spingendo la dirigenza a una profonda revisione della squadra. In particolare, il caso di Brunori rappresenta una sfida significativa. Il suo ingaggio è ritenuto troppo oneroso per le casse del club, e nonostante le sue qualità, il costo del riscatto, fissato a una cifra elevata, rende l'operazione poco praticabile.

Le prestazioni di Brunori, pur con lampi di genio, non hanno pienamente convinto lo staff tecnico, che valuta attentamente le alternative per il reparto offensivo. La famiglia Pozzo, proprietaria del cartellino, non sembra intenzionata a facilitare la trattativa, rendendo la permanenza del giocatore sempre più incerta. Un altro giocatore a rischio è Massimo, il cui contratto scade a giugno. L'interesse della Salernitana, già manifestato in passato, potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Nonostante i tre gol realizzati, due dei quali di notevole fattura, il rendimento complessivo di Massimo non ha soddisfatto le aspettative. L'ingaggio del giocatore incide ulteriormente sulla valutazione del suo futuro, e la mancanza di segnali di rinnovo da parte del club blucerchiato suggerisce una probabile separazione. Il legame con il direttore sportivo Andrea Mancini, pur essendo un elemento positivo, non sembra sufficiente a garantire la sua permanenza.

La stagione di Massimo è stata inoltre segnata da diversi problemi fisici, che hanno limitato la sua continuità e il suo impatto sulla squadra. Parallelamente, la situazione di Luigi appare definita: il giocatore, di proprietà del club, non verrà ceduto, ma tornerà allo Spezia al termine della stagione. Anche Edoardo farà ritorno alla sua squadra di appartenenza.

Le uniche situazioni ancora in evoluzione riguardano i giocatori in prestito, Tijas, per i quali si valuteranno le opzioni di riscatto o prolungamento del prestito. Per quanto riguarda Begic, arrivato dal Parma con diritto di riscatto, la decisione finale verrà presa a fine stagione, in base alle sue prestazioni e alle esigenze tattiche dell'allenatore. Pierini, di proprietà del Sassuolo, rappresenta uno dei pochi profili su cui il club potrebbe puntare per il futuro.

Nonostante i problemi fisici incontrati durante la stagione, Pierini ha dimostrato delle qualità interessanti, e la società potrebbe avviare un confronto con il Sassuolo per valutare la possibilità di un riscatto o di un nuovo prestito. La dirigenza è consapevole della necessità di costruire una squadra più solida e competitiva, e sta valutando attentamente tutte le opzioni disponibili. L'obiettivo è quello di individuare giocatori in grado di garantire un rendimento costante e di integrarsi al meglio nel progetto tecnico.

La prossima sessione di mercato si preannuncia quindi particolarmente intensa e ricca di novità, con un'operazione di rinnovamento che potrebbe coinvolgere numerosi elementi della rosa attuale. La priorità è quella di ridurre i costi e di migliorare la qualità della squadra, puntando su giocatori motivati e in grado di dare un contributo significativo





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