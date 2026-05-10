Samra Rahimli: una carriera tra talent show e un messaggio di amore per sé e gli altri

Samra Rahimli racconta la sua storia di artista e la sua musica, che promuove l'amore per sé e gli altri, e che ha fatto sognare con l'Eurovision 2016.

Samra Rahimli ripercorre una vocazione nata nell'infanzia: "Fin da piccolissima sentivo che il palco era il mio posto". Cresciuta tra specchio e coreografie delle Destiny's Child, ha trasformato quel sogno in una carriera costruita tra talent show come X Factor Ukraine, The Voice of Turkey e The Voice of Azerbaijan.

"È stata una vera scuola: lì sono diventata più forte come artista". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da QUEEN SAMRA 👁️ 👑 (@samrasamrasamrasamrasamra) "Sono un'artista emotiva e onesta", spiega, sottolineando un'identità fondata su energia, vulnerabilità e autenticità. Fondamentale il ruolo della madre, oggi anche collaboratrice creativa: regista dei videoclip e stilista dei suoi look.

"Non è solo supporto, è parte della mia arte e della mia vita". Non dimentica l'Eurovision 2016: "Ho cantato sotto iniezioni di antidolorifici pur di salire sul palco". Un'esperienza segnata da sacrificio ma anche orgoglio e amore del pubblico. La sua musica veicola un messaggio chiaro: "Amare sé stessi è essenziale, non bisogna sacrificare i propri sogni".

Simbolico anche il suo nome: "Samra" al contrario diventa "Armas", "armi" in spagnolo.

"La mia forza sono io stessa". Tra i desideri futuri, una collaborazione con Beyoncé e un debutto in Italia, paese che definisce "pieno di emozione e bellezza musicale". Per Samra, infine, la musica resta una missione: "Può essere luce e persino salvare una vita"





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