Samsung, accordo storico con il sindacato: bonus fino a 400mila dollari per i lavoratori dei chip, ma forti disparità tra divisioni

Samsung Electronics ha raggiunto un accordo con il sindacato per la distribuzione del 10,5% degli utili operativi sotto forma di azioni e un aumento salariale del 6,2%. Il boom dell'intelligenza artificiale ha permesso di destinare un monte premi di oltre 22 miliardi di dollari ai lavoratori dei semiconduttori, ma i bonus variano enormemente tra le divisioni: da 400mila dollari per i chip di memoria a soli 4mila dollari per chi produce smartphone e tv. L'intesa ha evitato uno sciopero di 18 giorni e ha fatto salire le azioni dell'8%.

La multinazionale sudcoreana Samsung Electronics ha raggiunto un accordo storico con il sindacato per la distribuzione degli utili, dopo mesi di trattative che hanno rischiato di sfociare in uno sciopero generale di 18 giorni.

L'intesa prevede la distribuzione del 10,5% degli utili operativi complessivi sotto forma di azioni, a cui si aggiunge un ulteriore 1,5% già erogato tramite i piani di incentivazione esistenti. Inoltre, è stato concordato un aumento salariale del 6,2%. L'accordo ha ottenuto il 74% dei voti favorevoli dai membri del sindacato, scongiurando così la mobilitazione di circa 48mila lavoratori.

Il boom dell'intelligenza artificiale ha trainato i profitti dell'azienda, con previsioni di un utile operativo annuale record di 327.000 miliardi di won (circa 222,4 miliardi di dollari), secondo le stime di Kb Securities. Questo permetterà di destinare un monte premi di oltre 34.000 miliardi di won (22,6 miliardi di dollari) a un bacino di circa 78mila lavoratori del comparto semiconduttori. I bonus non saranno distribuiti equamente tra tutti i dipendenti.

Il 40% del montepremi verrà ripartito in parti uguali, mentre il restante 60% sarà legato alle performance delle singole unità aziendali. I lavoratori della divisione dei chip di memoria (Memory Chip), settore altamente redditizio, riceveranno bonus medi stimati in 600 milioni di won ciascuno, equivalenti a circa 400mila dollari. Per le unità Foundry e System Lsi, attualmente in perdita, i bonus scenderanno tra i 150 e i 200 milioni di won.

Il divario diventa critico per il personale della divisione Device Experience (Dx), responsabile di smartphone, elettrodomestici e televisori, che beneficerà di un bonus di appena 6 milioni di won (circa 4mila dollari) a causa della forte concorrenza cinese e del rincaro dei chip. Nonostante l'intesa, la disparità tra i settori ha sollevato polemiche.

Woo Ha-kyung, presidente ad interim del sindacato nazionale di Samsung Electronics, ha dichiarato: 'In passato i ricavi generati da smartphone ed elettrodomestici hanno sostenuto finanziariamente la divisione semiconduttori nei suoi momenti di crisi'. I mercati hanno accolto favorevolmente l'accordo: alla borsa di Seul, l'indice Kospi ha registrato un balzo dell'8% per le azioni di Samsung. L'accordo segna una svolta importante per le relazioni industriali nel colosso coreano, in un contesto di crescente pressione economica globale e di rapida evoluzione tecnologica.

L'azienda dovrà ora gestire le aspettative dei lavoratori dei diversi settori, mentre il sindacato continuerà a monitorare l'effettiva applicazione delle clausole concordate. Il caso Samsung potrebbe diventare un modello per altre grandi aziende tecnologiche alle prese con la distribuzione degli extraprofitti generati dall'intelligenza artificiale





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samsung Sindacato Bonus Intelligenza Artificiale Disparità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

In Corea si sciopera sull’AI. Il caso SamsungQuarantottomila operai e tecnici di Samsung Electronics hanno sospeso uno sciopero che minacciava la fornitura mondiale dei chip Hbm, su cui poggiano i data center e le Gpu dell’intelligenza artificiale.

Read more »

Huawei punta all'indipendenza tecnologica nella produzione dei chip entro il 2031L'obiettivo del colosso è concorrere con Tsmc e Samsung, colmando un ritardo di tre anni (ANSA)

Read more »

Lavoro, male i dati sui giovani: il turismo non bastaPERUGIA - Quasi un milione e ottocentomila presenze turistiche in più rispetto al 2019, circa 4mila occupati guadagnati in un anno. Eppure l’Umbria continua a perdere abitanti,...

Read more »

Caccia di sesta generazione, oltre 4mila ingegneri rischiano di essere spostati su altri progettiIl Regno Unito ha tempo fino al 30 giugno per approvare il Defense Investment Plan (6 miliardi sterline).

Read more »