Samsung amplia la propria offerta per la cucina con i nuovi frigoriferi e freezer monoporta Bespoke AI

Samsung Electronics amplia la propria offerta per la cucina con i nuovi frigoriferi e freezer monoporta Bespoke AI. Questi nuovi elettrodomestici combinano design raffinato e tecnologie di raffreddamento avanzate per una gestione ottimale della conservazione. Adatti a diverse configurazioni e stili di cucine, i nuovi modelli sono disponibili in due finiture (Inox e Black) e possono essere installati singolarmente oppure affiancati con apertura "a libro" grazie alle porte reversibili.

Samsung Electronics amplia la propria offerta per la cucina con i nuovi frigoriferi e freezer monoporta Bespoke AI. Questi nuovi elettrodomestici combinano design raffinato e tecnologie di raffreddamento avanzate per una gestione ottimale della conservazione.

Adatti a diverse configurazioni e stili di cucine, i nuovi modelli sono disponibili in due finiture (Inox e Black) e possono essere installati singolarmente oppure affiancati con apertura "a libro" grazie alle porte reversibili. Materiali premium e intelligenza al servizio della freschezza I nuovi modelli si distinguono per un’estetica curata in ogni dettaglio: porte piatte, display Led e maniglia attiva valorizzano il design esterno, mentre all’interno la tecnologia Metal Cooling è affiancata da un elegante pannello in acciaio integrato nella porta.

Oltre a conferire un look premium, il pannello contribuisce a trattenere il freddo, favorendo una maggiore stabilità della temperatura e una pulizia più semplice. Tutta la gamma è dotata di Intelligenza artificiale, che interviene su due funzioni principali attivabili via App SmartThings: da un lato AI Energy Mode, che ottimizza i consumi energetici riducendoli fino al 7,9% nel frigorifero e fino al 10% nel freezer; dall’altro AI Precision Cooling, che mantiene le fluttuazioni di temperatura entro un intervallo di ±.5°C, per alimenti perfetti a lungo.

Grazie alla connettività Wi-Fi e all’integrazione con l’ecosistema SmartThings, frigorifero e freezer possono essere monitorati da remoto in modo semplice e intuitivo. I frigoriferi monoporta Bespoke AI sono in classe C e offrono una capacità di 387 litri; i freezer, invece, sono in classe D con una capacità di 323 litri. Se installati affiancati si raggiunge un’impressionante capacità di 710 litri, quasi 100 litri in più rispetto a un Side-by-Side tradizionale.

Total No Frost: ottimizza la circolazione dell’aria sia nel frigo che nel freezer per mantenere una temperatura costante che impedisce la formazione di ghiaccio e brina. Conservazione uniforme. alimenti o bevande. Funzioni perfette quando si ripone la spesa deperibile e occorre portarla al momento non ci sono informazioni su prezzi e disponibilità dei nuovi frigoriferi e freezer Samsung Bespoke AI





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