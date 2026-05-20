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Samsung Electronics e Google presentano occhiali intelligenti premiati con partnership con Gentle Monster e Warby Parker

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Samsung Electronics e Google presentano occhiali intelligenti premiati con partnership con Gentle Monster e Warby Parker
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📆5/20/2026 4:19 PM
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In occasione del Google I/O 2026, Samsung Electronics e Google hanno annunciato la presentazione di due nuovi modelli di occhiali intelligenti ad alto taglio realizzato insieme a partner specializzati in occhiali. Questi dispositivi basati su Android Xr offrono funzionalità che includono assistenza vocale Direttamente all'orecchio, visualizzazione di informazioni a richiesta e tracciamento superiore del movimento degli occhi per utilizzare entrambi gli strumenti senza preoccuparsi delle mani e dello sguardo. Gli occhiali intelligenti base su Android Xr offrono un'esperienza utente migliorata che include interazione più fluida e funzionalità di tracciamento superiori con Google Assistant. Questi occhiali intelligenti sono pensati per comprendere il mondo insieme agli utenti in tempo reale, aprendo nuove prospettive per l'intrattenimento, l'assistenza sanitaria e la connettività umana.

Samsung Electronics e Google presentano due nuovi modelli di occhiali intelligenti ad alto margine realizzato insieme a partner specializzati in occhiali. Questi dispositivi basati su Android Xr offrono funzionalità che includono assistenza vocale Direttamente all'orecchio, visualizzazione di informazioni a richiesta e tracciamento superiore del movimento degli occhi per utilizzare entrambi gli strumenti senza preoccuparsi delle mani e dello sguardo.

Gli occhiali intelligenti base su Android Xr consentono di interagire con Google Assistant per diverse funzioni utili in καθημερινità come richieste di informazioni, cattura di immagini o video e traduzione di testo. Inoltre, questi occhiali sono progettati per funzionare perfettamente sia con telefoni Android che iOS

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