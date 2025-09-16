Samuel Umtiti annuncia il suo ritiro dal calcio: 'È stata una decisione difficile'

L'ex difensore francese della nazionale vincitrice del Mondiale 2018, Samuel Umtiti, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a causa di ripetuti infortuni, in particolare al ginocchio.

Il difensore francese di 31 anni, Samuel Umtiti , ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico. Umtiti, noto per la sua brillante partecipazione alla vittoria della Francia ai Mondiali del 2018, ha lottato contro una serie di infortuni, in particolare al ginocchio, che hanno segnato la sua carriera. L'ultima squadra di Umtiti fu il Lille, con cui ha giocato nella stagione passata.

In un'intervista, Umtiti ha confessato di aver preso questa decisione da tempo, essendone convinto da un anno e mezzo. Lo ha definito un processo impegnativo a livello mentale, con sofferenza e dubbi. Ha raccontato di aver continuato a lottare con i suoi infortuni, ma ha ammesso che a un certo punto il suo corpo e la sua mente gli hanno detto basta. Umtiti ha però concluso affermando che non ha rimpianti, riconoscendo gli alti e bassi che caratterizzano la vita, e che questa è una nuova avventura per lui.





