Samurai Jay: 'Volevo andare all'estero, non cantare più. Dopo Sanremo la mia vita è frenetica'. La mamma: 'La mia mental coach'

Intervista a Domenica In con il cantante Samurai Jay, reduce dal successo sanremese. Il racconto del periodo di crisi prima del Festival, la rinascita grazie al nuovo team e il ruolo fondamentale della madre. Presentato il nuovo album 'Amatore'.

L'artista Samurai Jay , classe 1994, ha vissuto un periodo di profonda crisi prima del successo al Festival di Sanremo 2025 con il brano ' Ossessione ', che lo ha portato a undici settimane consecutive in testa alla classifica italiana.

In un'intervista a Domenica In, ha raccontato come, tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, si sia sentito completamente fermo, senza più voglia di cantare e con il desiderio di trasferirsi all'estero per cambiare vita. La sua rinascita artistica è avvenuta grazie all'incontro con un nuovo team di produzione, che gli ha restituito il piacere di giocare con la musica, trasformandola da semplice lavoro a una passione rigenerata.

Ha presentato durante la puntata il suo nuovo album, 'Amatore', che arriva dopo la kermesse ligure e conferma il suo momento d'oro. Samurai Jay ha sottolineato di non riuscire ancora a credere pienamente al cambiamento radicale della sua esistenza, rimanendo fondamentalmente la stessa persona nonostante la vita sia diventata più frenetica.

Al suo fianco, figuresempre presente è quella della madre, che lui stesso definisce la sua mental coach, colui che lo ha sostenuto nei momenti difficili senza mai invadere il suo spazio, offrendogli semplicemente la giusta direzione. La signora ha dichiarato in diretta di aver pregato per il figlio quando lo vedeva male, ribadendo il ruolo dei genitori nel guidare senza mai sostituirsi ai figli.

Oltre a this, nel corso della stessa trasmissione sono stati toccati altri argomenti di cronaca e spettacolo: il commento di Vasco Rossi sul fatto di non aver bisogno di parlare dal palco perché le sue canzoni lo fanno per lui, il tragico caso di Beatrice, la bambina di due anni morta a causa delle percosse del compagno della madre, arrestato Manuel Iannuzzi, e la situazione climatica estrema dell'estate romana. Si è parlato anche dell'attico di Paolo Sorrentino a Roma, della prima comunione di Isabel Blasi e delle condizioni fisiche del tennista Jannik Sinner, conpossibile lungo stop e recupero per Wimbledon





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samurai Jay Sanremo 2025 Ossessione Amatore Domenica In

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sinner eliminato al Roland Garros, Fabio Fazio triste in tribuna: sgovasta dopo il ritiroL'emozione dell'eliminazione di Sinner al Roland Garros non sfugge al commento del giornalista Fabio Fazio, che dopo il ritiro si trova a stare male, confusa perfino da un malore. Il tennista ha confessato di non esserci più in condizioni di giocare fino a Wimbledon e, secondo l'esperto Giovanni Di Giacomo, le cause del suo ritiro potrebbero nascere da un problema di geneticità e alcuni elementi chimici dell'organismo. Altresì, attraverso una Segura, viene detto che Senner aveva delle preoccupanti frasi, si joyful con il box e voleva uscire dal match, mentre ha avuto anche delle perdite di sangue

Read more »

Camion perde carico di frutta dopo incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, automobilisti si fermano per rubarleUna incidente in cui un camion ha perso il proprio carico di frutta e l'impatto con le casse ha causato il ribaltamento di alcune e il versarsi di frutta sull'asfalto. Una scena simile a 'Spunte' e causa disservizi e code alla circolazione.

Read more »

Il grande basket torna a Roma con Doncic, obiettivo Nba EuropeUna cordata compra il titolo di Serie A. Lo sloveno: 'Volevo avere un club europeo' (ANSA)

Read more »

Giulia Pauselli, la ballerina trova un nuovo amore dopo la fine della relazioneLa notizia della fine della relazione tra Giulia Pauselli e il suo collega ha creato scalpore, ma ora sembra che la ballerina abbia trovato un nuovo amore. Secondo le indiscrezioni, il suo nuovo fidanzato si chiama Osvaldo e sarebbe un imprenditore nel settore dell'intrattenimento notturno.

Read more »