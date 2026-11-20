Charlyann Marie Silva Guerra, coach di basket a San Antonio, è accusata di violenza sessuale su una studentessa di 15 anni. La denuncia arriva dopo la scoperta di messaggi espliciti.

Charlyann Marie Silva Guerra, assistente scolastica e allenatrice di basket a San Antonio, negli Stati Uniti, è attualmente sotto accusa per gravi reati sessuali involving una studentessa minorenne. La vicenda, che ha sconvolto la comunità locale, è emersa alla luce delle indagini condotte dalle autorità dopo una denuncia formale presentata dalla madre della vittima.

Indagine dopo chat oscure scoperte

L'accusa principale contro Charlyann Marie Silva Guerra riguarda la violenza sessuale su una minorenne e lo stabilimento di una relazione impropria con la studentessa, che ha quindici anni. I fatti hanno iniziato a prendere forma concreta quando la madre della ragazza ha iniziato a nutrire forti sospetti verso l'educatore sportivo solo una settimana prima della presentazione ufficiale della denuncia.

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Illuminante in tal senso è stata l'ispezione del telefono cellulare della figlia, attraverso la quale la genitrice ha avuto accesso a una chat di messaggi di straordinaria gravità. In queste comunicazioni, Charlyann Marie Silva Guerra esprimeva un'ossessione palpabile, scrivendo frasi come "Sono ossessionata. Voglio baciare quelle labbra", rivelando un'intenzionalità che ha allarmato immediatamente la famiglia.

La madre ha proceduto a consegnare gli screenshot di queste conversazioni direttamente agli investigatori di San Antonio, fornendo un elemento probatorio determinante per l'apertura delle indagini. Gli screenshot sono stati utilizzati come base fondamentale per ricostruire la dinamica degli abusi e per collegare direttamente l'allenatrice ai fatti contestati.

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Dettaglio dell'aggressione presumibile

Dalle indagini è emerso che il presunto abuso sessuale sarebbe avvenuto venerdì 13 novembre, durante una cena di squadra organizzata presso la residenza della famiglia della studentessa coinvolta. La posizione dell'abitazione e la presenza di altri membri della squadra o della famiglia hanno creato il contesto in cui si è verificato l'evento traumatico.

Secondo le ricostruzioni riportate dalle autorità, durante la serata i genitori della ragazzina si erano allontanati dall'abitazione, lasciando la figlia e l'allenatrice sole negli ambienti domestici. È in questo lasso di tempo, quando la presenza degli adulti era assente, che Charlyann Marie Silva Guerra avrebbe aggredito la studentessa.

I dettagli forniti indicano che l'allenatrice avrebbe baciato e molestato la ragazza all'interno del salotto della casa. La dinamica del reato si sarebbe interrotta solo al momento del rientro dei genitori, che hanno fatto ritorno a casa interrompendo la situazione di pericolo imminente per la minorenne.

Conseguenze istituzionali e reazione

Non appena la madre della vittima ha avvisato la direzione scolastica dell'accaduto, la reazione dell'istituto è stata immediata e drastica. La scuola ha licenziato senza indugio Charlyann Marie Silva Guerra dalla sua posizione di dipendente, rimuovendola dal ruolo di coach e assistente scolastica.

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Inoltre, l'istituzione educativa ha informato ufficialmente la polizia di San Antonio, collaborando pienamente con le forze dell'ordine per garantire che l'autrice venisse portata alla giustizia. La collaborazione tra la famiglia e l'istituto ha permesso un intervento rapido nella gestione della crisi.

Nella nota ufficiale riportata dalla stampa locale, la scuola ha ribadito con fermezza che "la sicurezza e la protezione degli studenti restano la nostra massima priorità". Questostatement istituzionale sottolinea la volontà dell'ente di tutelare i minori e di non tollerare comportamenti che violino la fiducia dei genitori e degli alunni.

Status attuale delle indagini

Attualmente, Charlyann Marie Silva Guerra è stata iscritta nei registri penitenziari online, segno che le procedure giudiziarie sono già entrate nella fase di tracciabilità pubblica e di custodia preventiva o controllo. I registri citati confermano la gravità del carico probatorio contro la donna e la formalizzazione delle accuse.

La comunità di San Antonio rimane in allerta mentre le indagini procedono per accertare ogni dettaglio della notte del 13 novembre. Le autorità locali hanno sottolineato la necessità di una rigorosa applicazione della legge per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare gli studenti delle scuole locali.