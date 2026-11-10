San Benedetto avvia licenziamento collettivo di 120 lavoratori a Scorzè

San Benedetto avvia la procedura per 120 licenziamenti nello stabilimento di Scorzè. Cgil, Cisl e Uil proclamano lo stato di agitazione.

Il gruppo San Benedetto, uno dei principali operatori italiani delle acque minerali e delle bevande analcoliche, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che riguarda 120 lavoratori. La misura interessa lo stabilimento con sede a Scorzè, in provincia di Venezia, e la comunicazione è arrivata martedì 10 novembre dalle organizzazioni sindacali territoriali del settore alimentare.

Di fronte alla decisione, Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato lo stato di agitazione. Secondo le sigle sindacali, la procedura riguarda 120 persone su un organico di 1.001 dipendenti.

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Procedura di licenziamento collettivo a Scorzè

San Benedetto ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 120 lavoratori dello stabilimento di Scorzè. Il provvedimento incide su una quota significativa dell'organico, pari a 1.001 dipendenti.

La comunicazione è stata resa nota martedì 10 novembre dalle organizzazioni sindacali territoriali del settore alimentare. Il quadro che ne emerge è quello di una riduzione del personale avviata in un unico sito produttivo, e non di un intervento esteso a tutto il gruppo.

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Il passaggio è stato accompagnato dalla reazione immediata delle sigle sindacali, che hanno subito chiesto un confronto con la direzione aziendale prima che la procedura proceda.

Posizioni dei sindacati e motivazioni aziendali

Cgil, Cisl e Uil considerano il provvedimento inaccettabile e contestano la necessità di un intervento così drastico sull'occupazione. Secondo i sindacati, San Benedetto avrebbe motivato la scelta con l'aumento dei costi di produzione.

Tra le ragioni indicate dai sindacati figurano anche le nuove normative europee e le conseguenze dell'introduzione della Plastic Tax e della Sugar Tax. A queste motivazioni si aggiunge un processo di riorganizzazione aziendale che prevede un maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale, insieme alla trasformazione e all'esternalizzazione di alcuni servizi generali.

Cgil, Cisl e Uil sostengono che la scelta arrivi in un momento in cui l'azienda non appare in una situazione di difficoltà tale da giustificare un intervento di questa portata. Il sindacato ha definito la decisione grave e preoccupante.

Il gruppo San Benedetto, fondato nel 1956, dichiara sul proprio sito ufficiale un fatturato consolidato di 1,1 miliardi di euro nel 2024 e oltre 2.000 dipendenti nel mondo. Questi dati, secondo quanto riportato, riguardano l'intero gruppo e un esercizio precedente, e non consentono da soli di valutare la situazione economica attuale dello stabilimento di Scorzè.

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Plastic Tax e Sugar Tax rinviate al 2027

Plastic Tax e Sugar Tax non sono ancora entrate in vigore, pur essendo state introdotte dalla legge di Bilancio 2020. La normativa attuale ne prevede l'applicazione dal gennaio 2027.

Il disegno di legge di Bilancio 2027 propone un ulteriore rinvio, fissando l'entrata in vigore al 1 luglio dello stesso anno. Il tema pesa dunque sui piani di costo delle aziende del settore, in una fase in cui le imprese devono ancora calcolare gli effetti concreti dei due prelievi.

Per i lavoratori, la questione si traduce nel timore di perdere il posto in una fase di trasformazione produttiva e organizzativa. Per il sindacato, il rischio è che il peso di queste scelte ricada sulle persone e non sulla struttura dei costi.

Il confronto richiesto con la direzione aziendale

Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro urgente con la direzione di San Benedetto per discutere alternative al licenziamento. L'obiettivo dichiarato è aprire immediatamente un confronto vero e mettere sul tavolo tutte le soluzioni alternative ai licenziamenti.

I rappresentanti sindacali affermano di non poter accettare che la risposta alle esigenze di riorganizzazione e alle scelte strategiche aziendali sia quella di scaricare sui lavoratori il prezzo delle trasformazioni produttive e organizzative. Al momento, la procedura resta aperta e il confronto con l'azienda deve ancora essere avviato.