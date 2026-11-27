L'accordo tra San Benedetto, Cisl e il presidente Zoppas evita 120 esuberi. 79 dipendenti andranno in pensione anticipata con integrazioni, mentre l'azienda Assumes new roles per rilanciare la produzione.

La San Benedetto ha raggiunto un accordo storico con i sindacati per evitare la procedura di licenziamenti collettivi. Il presidente commendatore Enrico Zoppas ha garantito la tutela dei dipendenti, trasformando una crisi potenziale in un'opportunità di transizione dolce per chi si avvicina alla pensione.

Nessun licenziamento imposto e tutela del posto di lavoro

La San Benedetto ha escluso qualsiasi misura di licenziamento imposto contro la volontà dei lavoratori. L'intesa siglata tra l'azienda, rappresentata dal commendatore Enrico Zoppas, e le organizzazioni sindacali, in particolare la Cisl, mira a preservare il patrimonio umano dell'impresa. Il presidente ha dimostrato una forte vicinanza al personale, privilegiando una politica aziendale orientata alla persona anziché al mero risultato numerico.

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L'obiettivo era contenere i danni sociali derivanti da una procedura inizialmente prospettata per 120 esuberi. Grazie alla mediazione e alla fiducia riposta nel vertice aziendale, si è arrivati a una soluzione che evita il licenziamento frontista. I lavoratori coinvolti hanno potuto scegliere liberamente il proprio futuro, con il sostegno dell'azienda durante questa transizione.

Volontarietà e integrazione economica per i dipendenti

Settantanove dipendenti possono oggi accedere a un percorso volontario di uscita dall'azienda. Questa misura riguarda principalmente personale che ha meno di quattro anni alla pensione. L'accordo prevede un'integrazione economica alla Naspi per i due anni successivi all'uscita, garantendo un reddito di transizione stabile.

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Il commendatore Enrico Zoppas ha sottolineato la gratitudine verso i dipendenti che hanno scelto questa via. Si tratta di una scelta libera, non imposta, che permette a chi desidera di fermarsi di farlo con dignità. L'azienda ha mantenuto la promessa di non abbandonare nessuno, fornendo supporto concreto alle situazioni personali.

Riqualificazione e nuove assunzioni strategiche

La San Benedetto ha contemporaneamente annunciato l'assunzione di nuove figure professionali per rafforzare l'organizzazione. Saranno assunti responsabili di linee di produzione, con percorsi di formazione dedicati. L'azienda ha liberato spazio organizzativo eliminando alcune aree non strategiche, come l'archivio e la portineria.

Il personale impiegato in queste aree soppressive, inclusi lavoratori con limitazioni, sarà ricollocato in altre mansioni. La ricollocazione avverrà in collaborazione con laRsU della Cisl. Questa mossa permette all'azienda di ottimizzare le risorse mantenendo occupati i dipendenti più vulnerabili.

Unità sindacale e risultato nazionale

L'unità dei dipendenti e dei sindacati è stata fondamentale per il successo del negoziato. La Cisl ha definito l'accordo come uno dei migliori a livello nazionale per procedure di questo tipo. La tensione iniziale per i 120 esuberi si è sciolta grazie alla battaglia collettiva e alla risonanza mediatica.

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Il sindaco ha invitato i rappresentanti in consiglio comunale, mostrando il sostegno istituzionale alla soluzione trovata. L'azienda, con un fatturato in aumento, ha dimostrato la propria salute economica. La chiusura positiva del vertice soddisfa le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, garantendo stabilità futura.