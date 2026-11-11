San Benedetto licenzia 120 dipendenti in Veneto: il ruolo dell'Intelligenza Artificiale

L'azienda minerale San Benedetto annuncia 120 licenziamenti in Veneto per tagli ai costi e adozione di AI. Analisi delle cause energetiche e reazioni sindacali.

La San Benedetto, storica azienda italiana del settore acque minerali e bevande analcoliche, ha annunciato la risoluzione contrattuale di 120 lavoratori presso le sue sedi in Veneto. Questa decisione drastica colpisce una parte significativa del personale, considerando che l'organico aziendale contava complessivamente 1001 dipendenti prima dell'annuncio. La mossa rappresenta un cambiamento strutturale importante per il gruppo, segnando l'inizio di una nuova fase operativa basata su efficienze radicali.

Le cause economiche dei tagli al personale

L'azienda ha giustificato questa pesante riduzione del personale con un insieme complesso di pressioni finanziarie esterne. In primo luogo, si registra un aumento significativo dei costi energetici, che hanno impattato direttamente sui margini di produzione. Parallelamente, sono aumentati i prezzi delle materie prime essenziali per la lavorazione delle bevande. A queste variabili macroeconomiche si aggiunge il peso fiscale rappresentato dall'introduzione della Plastic Tax e della Sugar Tax, normative che hanno incrementato gli oneri di gestione per l'industria delle bevande.

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Strategia aziendale e sostituzione con l'AI

Oltre alla semplice riduzione numerica del personale, la San Benedetto ha comunicato piani di riorganizzazione più ampi. Una componente chiave di questa strategia è l'esternalizzazione di una serie di servizi generali, spostando alcune funzioni operative verso fornitori esterni. Contestualmente, l'azienda ha dichiarato esplicitamente che d'ora in poi farà un maggiore ricorso all'Intelligenza Artificiale nei processi produttivi e gestionali. Questa tecnologia viene presentata come strumento per ottimizzare le risorse umane ed elevate l'efficienza operativa complessiva.

Posizioni sindacali e impatto sociale

I sindacati hanno espresso immediata preoccupazione e forte contrarietà a questa decisione, sottolineando la dimensione umana dello shock. È stato evidenziato che dietro ciascuna delle 120 persone licenziate c'è una famiglia che subisce le conseguenze dirette di questa perdita di reddito. I rappresentanti dei lavoratori hanno criticato l'approccio aziendale, definendo l'esternalizzazione e l'automazione come pratiche che erodono la stabilità lavorativa senza garantire alternative concrete per i dipendenti colpiti.

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Vantaggi competitivi e rischi futuri

Dal punto di vista aziendale, l'adozione dell'Intelligenza Artificiale offre vantaggi operativi distinti rispetto al lavoro umano tradizionale. Il sistema automatizzato non richiede pause ferie, non va mai in malattia e non rimane incinta, garantendo una continuità operativa assoluta. Inoltre, l'azienda non deve pagare contributi previdenziali o concedere scatti di anzianità e aumenti di stipendio legati all'anzianità di servizio, riducendo drasticamente il costo del lavoro fisso nel lungo termine.

Prospettive future per il mercato del lavoro

La situazione in Veneto potrebbe rappresentare un caso studio per altri settori industriali che affrontano simili pressioni sui costi. Se questi 120 licenziamenti costituiscono solo un dramma limitato per quelle specifiche famiglie o se indicano uno scricchiolio più ampio del modello industriale tradizionale, è ancora da determinare. L'evoluzione di questa crisi mostrerà se l'automazione intensiva possa sostituire stabilmente il capitale umano nelle grandi imprese manifatturiere italiane.