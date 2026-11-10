San Benedetto licenzia 120 dipendenti: sindacati contro il piano con IA

San Benedetto taglia 120 posti su 1.001 dipendenti con un piano basato sull'IA. Cgil, Cisl e Uil proclamano lo stato di agitazione.

Il gruppo veneziano San Benedetto ha annunciato il licenziamento di 120 dipendenti, su un organico complessivo di 1.001 persone. La notizia è stata resa nota dai sindacati territoriali della categoria alimentare, ai quali l'azienda ha comunicato la decisione con una spiegazione articolata.

Tra le ragioni indicate dalla società figurano il maggiore ricorso all'Intelligenza Artificiale e un piano di riorganizzazione aziendale. Le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno reagito immediatamente, giudicando il provvedimento inaccettabile.

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Le motivazioni di San Benedetto tra costi e nuove tasse

San Benedetto indica come causa principale della scelta l'incremento dei costi energetici e delle materie prime. Alla pressione economica si aggiungono l'impatto della Plastic Tax e della Sugar Tax, oltre all'adeguamento alle nuove normative europee.

Il piano di riorganizzazione prevede un maggiore ricorso all'Intelligenza Artificiale, unito alla trasformazione e all'esternalizzazione di alcuni servizi generali. È proprio in questo quadro che l'azienda ha collocato il taglio di 120 posti di lavoro, sul totale dei 1.001 dipendenti.

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Cgil, Cisl e Uil contestano il provvedimento

Cgil, Cisl e Uil definiscono inaccettabile il licenziamento dei 120 lavoratori e sostengono che San Benedetto non sia in una situazione di difficoltà economica. Secondo i sindacati, la scelta non è giustificata da un'emergenza tale da richiedere un intervento di questa portata.

I rappresentanti dei lavoratori parlano di una decisione grave e preoccupante, arrivata in un momento in cui, a loro giudizio, l'azienda non appare in crisi. Le sigle contestano dunque la premessa stessa su cui il gruppo veneziano ha costruito la manovra.

Cgil, Cisl e Uil criticano anche la strategia complessiva del gruppo. Secondo le organizzazioni sindacali, non è accettabile che la risposta alle esigenze di riorganizzazione e alle scelte strategiche dell'azienda sia rappresentata dai licenziamenti.

Stato di agitazione e assemblea del 17 novembre

In risposta al provvedimento, i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione per tutto il personale di San Benedetto. È stata inoltre indetta un'assemblea dei lavoratori per il 17 novembre.

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Parallelamente, le sigle hanno inviato alla direzione aziendale una richiesta di incontro urgente. L'obiettivo dichiarato è aprire immediatamente un confronto concreto e mettere sul tavolo tutte le soluzioni alternative ai licenziamenti.

Al momento, la fonte non riporta l'esito della richiesta di incontro né eventuali modifiche al piano che prevede 120 esuberi. Il confronto tra la direzione di San Benedetto e Cgil, Cisl e Uil resta quindi il passaggio decisivo per il futuro dei lavoratori coinvolti.