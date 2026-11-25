Lo stabilimento di San Benedetto a Scorzè revoca i licenziamenti collettivi dopo trattative sindacali. Accordo in arrivo per la riqualificazione del personale.

Lo stabilimento San Benedetto di Scorzè, situato in provincia di Venezia, ha ufficialmente ritirato l'annuncio dei 120 licenziamenti collettivi comunicato il 10 novembre. La decisione arriva al termine del tavolo di trattativa sindacale e comporta la revoca immediata dello sciopero proclamato per giovedì 26 novembre. L'ipotesi di accordo sarà sottoposta al voto dei lavoratori durante un'assemblea convocata per martedì 1 dicembre.

Dettagli dell'accordo e meccanismo di uscita

Il gruppo delle acque minerali e delle bevande analcoliche aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo che riguardava 120 dipendenti su un organico totale di 1.001 unità. La nuova intesa amplia la platea dei dipendenti che potranno scegliere di lasciare l'azienda su base volontaria. Questo meccanismo rappresenta la chiave per gestire il personale senza ricorrere a esuberi coattivi.

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Nonostante il ritiro dei licenziamenti, il piano di riorganizzazione aziendale prevede comunque la soppressione di alcune funzioni interne. La riduzione di questi ruoli renderà necessario un intervento di riqualificazione per una parte del personale rimasto in azienda. L'obiettivo è adattare le competenze esistenti alle nuove esigenze produttive senza tagliare i posti di lavoro in modo brusco.

Posizioni sindacali e motivazioni della crisi

Le organizzazioni sindacali territoriali del settore alimentare, Cgil, Cisl e Uil, avevano denunciato la situazione definendola ingiustificata. I rappresentanti dei lavoratori contestavano che il costo delle scelte aziendali ricadesse esclusivamente sui dipendenti. L'annuncio del 10 novembre aveva colto di sorpresa le sigle sindacali, alla vigilia delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo.

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San Benedetto aveva motivato la riorganizzazione con l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. L'azienda ha inoltre citato gli oneri legati alle nuove normative europee sugli imballaggi. I sindacati hanno sottolineato come pesino anche la plastic tax e la sugar tax sulle operazioni dell'impresa. Un ulteriore fattore indicato è il maggiore ricorso all'intelligenza artificiale nei processi lavorativi.

Impatto concreto e prossimi passi

La mobilitazione sindacale, finora scongiurata, lascia il passo alla fase decisiva del voto. I dipendenti saranno chiamati a esprimersi sull'intesa raggiunta durante l'assemblea del 1 dicembre. Questa data segna il punto di svolta per la stabilità occupazionale dello stabilimento di Scorzè.

Il ritiro dei licenziamenti annunciati il 10 novembre rappresenta una svolta significativa per i lavoratori dello stabilimento. La soluzione trovata permette di evitare lo sciopero del 26 novembre e di chiudere la stagione di agitazione. La priorità ora è l'approvazione finale dell'accordo da parte della maggioranza dei lavoratori.