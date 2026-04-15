San Carlo di Napoli: Svolta nell'inchiesta, 11 indagati per truffa e peculato

La Procura di Napoli indaga sulla gestione finanziaria della Fondazione Teatro San Carlo. L'inchiesta, che vede 11 persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui l'ex sovrintendente Stephane Lissner e l'ex direttore generale Emmanuela Spedaliere, si concentra su presunti compensi gonfiati per artisti e sull'utilizzo delle officine San Carlo di Vigliena.

L'indagine sulla gestione finanziaria della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli ha raggiunto una svolta significativa con l'iscrizione nel registro degli indagati di undici persone. Tra i nomi illustri figurano l'ex sovrintendente Stephane Lissner e l'ex direttore generale Emmanuela Spedaliere, figure chiave nel periodo sotto scrutinio.

Contestualmente, la Guardia di Finanza ha avviato una serie di perquisizioni presso i locali della prestigiosa istituzione partenopea, su delega della Procura di Napoli, guidata dalla Sostituto Procuratore Antonella Serio. Le accuse mosse a vario titolo contemplano le ipotesi di truffa, in particolare nei confronti di Lissner, e peculato. Le indagini si concentrano sul periodo antecedente all'insediamento dell'attuale sovrintendente, Fulvio Macciardi, cercando di far luce su presunte irregolarità che avrebbero minato la trasparenza e la correttezza nella gestione dei fondi pubblici destinati alla cultura. L'inchiesta si articola in due filoni principali, ciascuno dei quali getta un'ombra su aspetti specifici della conduzione amministrativa. Il primo filone riguarda l'assegnazione di contratti a diversi artisti di fama internazionale, ai quali sarebbero stati corrisposti compensi ritenuti gonfiati attraverso la stipula di contratti per lezioni, seminari e Master Class che, secondo gli inquirenti, non sarebbero mai state effettivamente svolte. L'ammontare complessivo dei presunti illeciti in questo ambito si aggirerebbe intorno ai 212.000 euro, destinati a cinque artisti di calibro mondiale, tra cui spiccano il tenore tedesco Jonas Kaufmann, il regista lirico Claus Guth, Sandra Dee Lear, Grigorian Asmik e Krzysztof Warlikowski. Tra gli indagati anche Ilias Tzempetodinis, precedentemente coordinatore della Fondazione. Per quanto concerne l'ex direttore generale Emmanuela Spedaliere, le accuse specifiche sono di truffa e falso, suggerendo un coinvolgimento diretto nella manipolazione di documenti o nella creazione di situazioni ingannevoli. Il secondo filone dell'indagine si concentra sulle attività delle officine San Carlo di Vigliena. A capo della direzione artistica di questo polo produttivo vi è Michele Sorrentino Mangini, figlio dell'ex direttore generale Emmanuela Spedaliere. In questo contesto, gli inquirenti sospettano che siano stati organizzati spettacoli o attività che non rientrerebbero nelle legittime competenze o nelle finalità delle officine, configurando così l'ipotesi di peculato, ovvero l'appropriazione indebita di beni pubblici. La Procura ha inoltre evidenziato che un'indagine parallela è in corso anche presso la Corte dei Conti, affidata al Sostituto Procuratore Davide Vitale, la quale si occuperà di accertare eventuali danni erariali derivanti dalle condotte oggetto di scrutinio. La complessità dell'indagine e il coinvolgimento di figure di rilievo nel panorama teatrale internazionale sottolineano la gravità delle presunte irregolarità e l'importanza che la giustizia faccia piena luce su quanto accaduto all'interno di una delle più importanti istituzioni culturali italiane. La comunità artistica e il pubblico attendono con ansia gli sviluppi di questa vicenda, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla reputazione e sul futuro del Teatro San Carlo di Napoli. La trasparenza nella gestione dei beni culturali è un pilastro fondamentale per garantire la fiducia dei cittadini e la sostenibilità delle iniziative artistiche. Questo caso solleva interrogativi cruciali sulla vigilanza e sui controlli interni ed esterni che dovrebbero salvaguardare le risorse pubbliche destinate alla promozione della cultura e dell'arte, principi cardine di una società democratica e consapevole. La Procura continuerà a raccogliere prove e a valutare le posizioni di tutti gli indagati, con l'obiettivo di arrivare a una ricostruzione completa e veritiera dei fatti, nel rispetto dei diritti di difesa di ciascuno degli imputati





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