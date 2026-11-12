San Marino ospita le Finali Europee del Tour Music Fest con 750 artisti

San Marino diventa capitale europea della musica emergente. Dal 21 novembre, 750 artisti da 14 Paesi partecipano alle Finali Europee del Tour Music Fest in nove giorni di eventi.

San Marino diventa la capitale europea della musica dal 21 novembre al 29 novembre 2026, accogliendo le Finali Europee del Tour Music Fest. L'evento, giunto alla sua diciottesima edizione, rappresenta una delle manifestazioni musicali più significative per la scena emergente continentale. L'iniziativa è stata ideata e diretta dal produttore Gianluca Musso, che ha curato una programmazione intensa e variegata.

La meccanica dell'evento e la struttura

La manifestazione si svolge in nove giorni consecutivi, offrendo un calendario fitto di oltre 60 eventi a ingresso gratuito per il pubblico. Le location principali che ospitano le attività sono il Teatro Titano, l'Auditorium Little Tony e il TMF Center. La struttura del festival copre un ampio spettro di generi musicali, includendo rap, pop, rock, cantautorato ed elettronica. Gli artisti competono o presentano le proprie opere attraverso 18 categorie artistiche distinte, garantendo una rappresentanza completa del panorama sonoro attuale.

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Le figure professionali e i masterclass

Oltre alle esibizioni pubbliche, il festival offre opportunità di formazione attraverso più di 20 masterclass dedicate. I partecipanti possono confrontarsi direttamente con professionisti di alto livello internazionale. Tra i nomi di spicco che partecipano a queste sessioni educative figurano Kara DioGuardi, già giudice di American Idol, il chitarrista Phil Palmer e Valerie Orth del Berklee College of Music. Completano il gruppo di docenti Inoki, Andrea Rodini e Annalu, creando un network di mentori esperti.

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L'impatto sul futuro della musica

Il Tour Music Fest ha storicamente funzionato da trampolino di lancio per carriere di successo. Nei corsi precedenti, il festival ha già incrociato e lanciato artisti che oggi sono affermati a livello nazionale, tra cui Mahmood, Ariete e Federica Abbate. La presenza di queste figure dimostra l'efficacia del modello educativo e competitivo proposto dall'organizzazione. L'obiettivo è fornire agli artisti emergenti gli strumenti tecnici e professionali necessari per sostenere una carriera sosten nel tempo.

La conclusione e le premiazioni

La settimana di eventi si chiude definitivamente il 29 novembre 2026 con la cerimonia finale. In questa giornata, i migliori artisti selezionati durante le diverse fasi della competizione si esibiranno nuovamente davanti al pubblico. L'assegnazione dei riconoscimenti sarà compito di una commissione internazionale di giudici esperti. Questo momento conclusivo rappresenta l'apice del percorso, confermando San Marino come punto di riferimento per l'industria musicale europea.