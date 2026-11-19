Il premier giapponese Sanae Takaichi ha partecipato all'Apec a Shenzhen in condizioni isolate. Tensioni con Pechino per Taiwan e minuzi.

La prima ministro giapponese Sanae Takaichi ha partecipato al vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, in Cina, giovedì 19 novembre 2026, segnalandosi come una figura profondamente isolata. L'evento ha visto la leader nipponica contrastare fortemente l'accoglienza calorosa riservata ad altri capi di Stato, rivelando le profonde crepe diplomatiche tra Tokyo e Pechino.

Accoglienza Differenziata A Shenzhen

Il contrasto è stato immediato e visibile già dall'arrivo di Takaichi a Shenzhen, senza il clamore che ha accolto altri leader mondiali al vertice. La prima ministro si è seduta vicino all'estremità del tavolo del vertice durante la sessione plenaria, una posizione che ha ulteriormente enfatizzato la sua esclusione rispetto agli altri protagonisti dell'evento.

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Riferimenti Storici Posizione Giapponese

La posizione di Tokyo su Taiwan rimane ferma e invariata dal comunicato del 1972. Sanae Takaichi ha dichiarato che non vi è stato alcun cambiamento rispetto alla posizione storica del Giappone, che rispetta la visione cinese di Taiwan come parte della Repubblica Popolare Cinese.

Minerali Critici e Conflitto Economico

La disputa diplomatica ha assunto una nuova dimensione economica, con Beijing che ha limitato le esportazioni di minerali critici fondamentali per l'industria automobilistica, i chip e i motori degli aerei. Questa mossa colpisce direttamente il Giappone, il più grande partner commerciale della Cina, accentuando la vulnerabilità di Tokyo in questo contesto geopolitico complesso.

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Incontri Bilaterali Limitati Tensions

Nonostante lo scambio di saluti con Xi Jinping, non vi sono stati colloqui bilaterali per risolvere la crisi. L'unica riunione significativa è stata quella di trenta minuti con Vladimir Putin, durante la quale Takaichi ha discusso la liberazione di un giornalista detenuto e la protezione delle aziende giapponesi.

Reazioni Diplomatiche E Mediali

Il governo giapponese ha rifiutato l'idea di un rifiuto diplomatico, sostenendo che siano state estese le consuete cortesie. Tuttavia, la stampa giapponese ha sottolineato il trattamento freddo, evidenziando la mancanza di accoglienza popolare rispetto ad altri leader presenti, inclusi Donald Trump e Anthony Albanese.