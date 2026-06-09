Sandokan vince il Nastro d'Argento internazionale: successo per la serie con Can Yaman

La serie Sandokan, con Can Yaman, riceve il Nastro d'Argento internazionale. Riconoscimento per il successo della coproduzione europea e per aver riportato in vita il mito del corsaro di Salgari.

La serie televisiva Sandokan , con Can Yaman nel ruolo del protagonista, ha ricevuto il Nastro d'Argento internazionale, un riconoscimento prestigioso nell'ambito dei Premi per le Grandi Serie.

Il premio celebra il successo della coproduzione europea e la capacità di narrare storie condivise nell'immaginario continentale. La serie, che ha riportato alla luce il mitico corsaro creato da Emilio Salgari, ha ottenuto un risultato straordinario sia in Italia che all'estero, grazie anche a un cast stellare e a una produzione di altissimo livello.

Le riprese sono durate oltre quattro mesi, con un budget considerevole e un lavoro di post-produzione intenso, che hanno contribuito a creare una sintonia perfetta tra i protagonisti. Marco Spagnoli, direttore dell'Italian Global Series, ha sottolineato l'importanza di questo premio, particolarmente nell'anno dell'ottantesimo anniversario del Nastro d'Argento, il premio più antico dell'industria audiovisiva italiana.

Can Yaman, nel interpretare la Tigre della Malesia, ha dovuto affrontare il confronto con l'indimenticata interpretazione di Kabir Bedi, e per mantenere la concentrazione ha persino disattivato gli account social. La sua scommessa è stata vinta: la serie ha conquistato il pubblico e la critica, ricevendo attestati di stima internazionali.

Il Nastro d'Argento internazionale a Sandokan rappresenta quindi un giusto tributo a un'opera che ha saputo rinnovare un classico della letteratura e del cinema italiano, dimostrando come le grandi storie senza confini continuino a emozionare





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