Sandro Ruotolo condanna l'intervista a Ravagnani: sensazionalismo incompatibile con Rai

Il Pd critica l'approccio di Diaco verso Rovagnani. Ruotolo denuncia il disagio creato in tv, mentre la governance Rai si divide tra difesa del giornalista e richiesta di sanzioni.

Sandro Ruotolo, responsabile dell'informazione della segreteria del Partito Democratico, ha lanciato una durissima accusa contro la conduzione dell'ultima puntata di Bella Mà. L'eurodeputato definisce inconcepibile l'atteggiamento adottato dal conduttore Pierluigi Diaco nei confronti dell'ex sacerdote Roberto Rovagnani durante la sua apparizione televisiva. Ruotolo sottolinea come le domande siano state intime, poste in un orario inadeguato e caratterizzate da una condotta al limite dell'aggressivo, che non trova riscontro in alcun esempio di giornalismo corretto.

La polemica sulle domande intrusive

I fatti risalgono alla trasmissione andata in onda su Rai Due tra le 15.30 e le 17.00, dove Rovagnani, concorrente di Ballando con le Stelle ed ex membro della Diocesi di Milano, era ospite. Durante l'intervista, Diaco ha rivolto quesiti altamente personali, chiedendo esplicitamente se l'ex religioso fosse attratto dagli uomini o dalle donne. Un'altra domanda riguardava la sfera sessuale, invitando Rovagnani a dichiarare se avesse già sperimentato la sessualità con una persona dopo aver lasciato il sacerdozio, costringendolo a rispondere sì o no.

Also read Domande intime all'ex sacerdote Ravagnani su Rai 2, polemica su Diaco

Divergenze nella governance Rai

La reazione all'interno della governance della Rai si è divisa nettamente riguardo alla responsabilità editoriale. La consigliera Federica Frangi ha difeso pubblicamente Diaco, sostenendo che un giornalista abbia il diritto legittimo di porre domande scomode, dirette e provocatorie. Frangi ha argomentato che l'intervistato possiede il diritto di non rispondere, ma tale facoltà non può trasformarsi in un divieto assoluto per il conduttore di formulare tali interrogativi, indipendentemente dal livello di discomfort generato.

Il patto di fiducia violato

Ruotolo contesta fermamente questa posizione, definendola vergognosa e attribuendo alla presa di posizione di Frangi il tentativo di far passare una prova di forza contro una persona sostanzialmente indifesa come atto giornalistico. Secondo il rappresentante del Pd, accettando di partecipare alla trasmissione, Rovagnani ha siglato un patto di fiducia con gli ospiti, patto che è stato tradito dall'inseguimento del sensazionalismo e della morbosità. A differenza di quanto avviene verso i potenti, a cui sono dovute domande incalzanti, l'esposizione dei tratti più riservati della personalità di un ex sacerdote in ricostruzione è risultata incompatibile con il servizio pubblico.

Advertisement

Richiesta di sanzione e separazione politica

L'europarlamentare democristiano ritiene che l'episodio non possa passare sotto silenzio e deve essere assolutamente sanzionato, annunciando che i colleghi del Partito Democratico presenteranno un'interrogazione in Parlamento per ristabilire la direzione corretta del servizio pubblico. Ruotolo teme che la difesa di Diaco sia motivata dalla copertura politica della dirigenza Rai di centrodestra, sostenendo che se questo principio prevale, il servizio pubblico cesserà di esistere nella sua forma attuale.

Impatto sul settore culturale italiano

La questione solleva dubbi sulla necessità di separare definitivamente la politica dalla Rai, affinché la più grande industria culturale del Paese funzioni con una catena di responsabilità diretta verso i cittadini e non ammetta dispense politiche. Il rischio percepito è quello di normalizzare un approccio televisivo che riflette il peggior sensazionalismo dei social media, rendendo il servizio pubblico immune da queste dinamiche tossiche e ripristinando standard etici rigorosi per la conduzione delle interviste.