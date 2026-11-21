La Roma di Malen batte il Parma con 4 gol, superando record storici e avvicinandosi al primato di Higuain. Analisi del talento olandese.

Alessandro Malen continua a scrivere la sua leggenda con la maglia della Roma, confermando la sua straordinaria efficienza in attacco. Il giocatore, cresciuto tra le fattorie olandesi di Wieringen, ha segnato quattro reti contro il Parma, diventando un pilastro fondamentale per la squadra capitolina.

Malen supera record storici della Roma

Alessandro Malen è ora il secondo giocatore nella storia della Roma capace di segnare più di 25 gol in un singolo anno solare di Serie A. Questo traguardo lo avvicina a Pietro Manfredini, che segnò 26 reti nel 1960. Con 26 gol nel 2026, il talento olandese sta eguagliando un risultato che sembrava irripetibile da decenni.

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Inoltre, solo due giocatori nella storia della Roma hanno segnato più gol nelle prime 12 giornate di campionato: l'italo-argentino Enrico Guaita, campione del mondo nel 1934, con 15 gol, e Pietro Manfredini, anch'egli con 15 reti nella stagione 1960-61. Malen, con 12 gol in 11 presenze, sta portando la Roma a segnare più di 35 gol dopo 12 gare, un primato non raggiunto dagli albano-rossi negli ultimi 76 anni.

Le parole di Gasperini sul talento di Malen

Il tecnico Gian Piero Gasperini ha espresso piena fiducia nel potenziale di Alessandro Malen, affermando che potrebbe superare i 36 gol di Higuain. Dopo la vittoria per 5-1 contro il Parma, Gasperini ha sottolineato l'eccellenza del giocatore, ricordando che club come l'Aston Villa non lo avrebbero ingaggiato senza valori notevoli.

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Gasperini ha aggiunto che in Italia parlano i numeri e ha paragonato Malen solo a Lautaro Martínez, definendo Bobby straordinario e valorizzato appieno dalle sue caratteristiche. Questa dichiarazione evidenzia l'alto livello di rispetto e stima che il mister nutre verso il giovane attaccante, riconoscendo in lui un talento di livello mondiale.

Confronto con i migliori goleador italiani

Nella classifica dei massimi cannonieri nelle prime 12 giornate di campionato dalla stagione 1929-30, Alessandro Malen si posiziona dodicesimo con 12 reti. Alle sue spalle troviamo nomi illustri come Silvio Piola, Gabriel Batistuta, Ciro Immobile, Giuseppe Meazza, Enrico Guaita, Pietro Manfredini, Luca Toni, Felice Borel e Antonio Angelillo, che hanno segnato tra 13 e 20 gol.

In confronto, Higuain nell'anno del suo record storico era fermo a 10 gol. Questo confronto statistico sottolinea quanto Malen sia effettivamente in ritardo rispetto ai grandi nomi della storia, ma anche quanto il suo ritmo di segnatura sia attualmente molto più elevato. La sua capacità di trasformare ogni partita in una minaccia concreta sta rivoluzionando le aspettative sulla squadra.

Il ritorno a casa con il pallone speciale

Dopo la vittoria, Alessandro Malen torna a casa con un record personale e un pallone speciale. Il giocatore ha rivelato che il regalo, di colore giallo a differenza dei precedenti palloni bianchi, sarà destinato a uno dei suoi figli, probabilmente oggetto di una competizione tra fratelli per contenderselo.

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Se Malen continua con questo ritmo, avrà bisogno di mensole aggiuntive in casa per custodire i trofei. La sua costanza e la sua prolificità stanno facendo di lui uno dei giocatori più influenti del campionato, attirando l'attenzione di tutti gli addetti ai lavori e dei tifosi che lo seguono con entusiasmo.