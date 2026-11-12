Sanità e IA: gli italiani temono le disuguaglianze pur riconoscendo i benefici dell'innovazione

Il report Mesit rivela che il 65% degli italiani teme nuove disuguaglianze nell'accesso alle cure. Un'analisi dettagliata sulla fiducia nelle tecnologie mediche e l'IA.

Il Health Innovation Show 2026, tenutosi presso palazzo Brancaccio a Roma, ha posto al centro del dibattito pubblico il delicato equilibrio tra i rapidi progressi tecnologici nel settore medico e le crescenti preoccupazioni sociali legate all'implementazione dell' intelligenza artificiale. L'evento, organizzato con il supporto istituzionale di importanti atenei, ha presentato i risultati dell'indagine condotta dalla Fondazione Mesit, rivelando un quadro complesso in cui la fiducia nella scienza convive con una profonda diffidenza verso gli algoritmi decisionali. I dati emersi indicano chiaramente come l'innovazione sanitaria, pur essendo riconosciuta come efficace, stia generando nuove fratture nell'accesso alle prestazioni mediche tra diverse fasce della popolazione.

I risultati dell'indagine sulla fiducia tecnologica

L'indagine, realizzata con il contributo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dell'Università Roma Tre, ha coinvolto 1.411 cittadini maggiorenni residenti in Italia, offrendo un campione rappresentativo delle opinioni nazionali. I numeri mostrano una netta preferenza per l'intervento umano rispetto a quello digitale nelle fasi critiche della cura: solo il 18,5% dei rispondenti accetta l'IA per supportare la diagnosi e il 17,7% per la scelta del trattamento terapeutico. Al contrario, una percentuale molto alta si dimostra disponibile a strumenti di monitoraggio remoto, con il 79,2% che accetta dispositivi per tracciare i parametri di salute e il 76,5% disposto a utilizzare strumenti per seguire a distanza le terapie. Questo squilibrio evidenzia come gli italiani distinguano tra tecnologia assistenziale passiva e tecnologia decisionale attiva.

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La paura delle disuguaglianze nell'accesso alle cure

Un aspetto cruciale emerso dal report riguarda la percezione di un divario crescente nella qualità delle prestazioni. Il 65,2% dei cittadini ritiene che l'innovazione sanitaria aumenti le differenze nell'accesso alle cure, mentre il 63,2% teme che il rapporto con medici e infermieri diventi più impersonale. Inoltre, il 55,4% è convinto che l'adozione di nuove tecnologie crei nuove difficoltà pratiche per i pazienti nel raggiungere i servizi sanitari. Nonostante queste ansie, la maggioranza degli intervistati riconosce i vantaggi oggettivi: oltre otto italiani su dieci affermano che l'innovazione ha reso le cure più efficaci e le diagnosi più precoci. Tuttavia, esiste una discrepanza significativa tra la valutazione complessiva del progresso e l'esperienza personale, dato che il 38,4% sente che l'innovazione ha aiutato poco o per niente le persone quando ne hanno realmente bisogno.

Il ruolo chiave dei medici e la sfiducia negli algoritmi

La gerarchia della fiducia tra gli italiani è netta e orientata verso le figure professionali tradizionali. Su una scala da zero a dieci, gli scienziati e i ricercatori ottengono il punteggio più alto, pari a 7,25, seguiti dai medici con 7,01 e da infermieri e professionisti sanitari con 6,91. Le istituzioni ospedaliere seguono a una distanza considerevole, con gli ospedali pubblici che raggiungono un punteggio di 6,48 e le strutture private il 6,27. I dati sulla medicina di precisione rivelano un basso livello di consapevolezza popolare: solo il 37,5% degli intervistati dichiara di avere almeno una conoscenza indicativa di questa branca, mentre il 39,1% non ne ha mai sentito parlare. Paradossalmente, l'85,3% degli italiani valuta positivamente il contributo dell'innovazione alla diagnosi dei tumori, indicando che la fiducia aumenta quando la tecnologia è associata a risultati concreti e tangibili nella lotta a patologie gravi.

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Le disuguaglianze sociali e territoriali nell'innovazione

L'analisi socio-demografica dei dati conferma la tesi secondo cui l'innovazione non sta arrivando a tutti allo stesso modo, accentuando le disparità preesistenti. La percezione di un accesso facilitato alle innovazioni scende drasticamente con l'età: passa dal 63,1% tra i giovani di 18-34 anni al 50,5% tra gli over 65. Anche il livello di istruzione gioca un ruolo determinante, con una differenza tra chi ha un titolo di studio basso (49,1%) e chi è laureato (50,5%). La situazione economica incide fortemente, poiché il 60,4% di chi affronta le spese con facilità si sente avvantaggiato dall'innovazione, contro il 51,0% di chi fatica ad arrivare a fine mese. Sul piano geografico, il divario è marcato: solo il 31,9% delle persone al Sud e nelle Isole esprime basse preoccupazioni sugli effetti dell'innovazione sanitaria, contro il 45,1% del Centro Italia.

Le raccomandazioni per un futuro sanitario equo

Marco Trabucco Aurilio, presidente della Fondazione Mesit, ha sottolineato l'urgenza di introdurre l'intelligenza artificiale nel sistema sanitario solo se accompagnata da regole chiare sull'uso dei dati e da una presenza medica continua. La sua dichiarazione, ripetuta più volte durante il convegno, invita a innovare prevenendo nuove forme di esclusione sociale. L'obiettivo non è fermare il progresso, ma garantire che la tecnologia serva a colmare, anziché ad ampliare, i gap di salute. Il report "Innovation Starting Point: Prospettive passate e future in Sanità" conclude che l'innovazione produce salute reale solo quando le persone riescono a conoscerla, fidarsene attivamente e raggiungerla fisicamente e digitalmente. Questo approccio richiede un impegno coordinato tra istituzioni, università e settore privato per garantire che i benefici della medicina del futuro siano accessibili a tutta la popolazione italiana.