Sanità e Regione Emilia Romagna scontrano Governo Meloni sulla Manovra di Bilancio

La Conferenza delle Regioni boccia all'unanimità i fondi sanitari nella manovra governativa. L'Emilia Romagna chiede la Corte Costituzionale per il sottofinanziamento del SSN e la discriminazione verso il privato.

La manovra economica del Governo guidato da Giorgia Meloni si trova di fronte a una forte opposizione interna prima ancora di iniziare il suo percorso parlamentare. Il punto di attrito principale riguarda il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, oggetto di un veto unanime da parte della Conferenza delle Regioni durante una seduta straordinaria convocata per valutare la finanziaria. I governatori hanno rifiutato gli stanziamenti previsti, definendoli insufficienti a garantire i livelli essenziali di assistenza e chiedendo un incremento immediato del fondo sanitario nazionale.

La dura posizione dell'Emilia Romagna e la Corte Costituzionale

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, ha lanciato un monito diretto al Governo, sostenendo che la attuale configurazione della legge di bilancio sta violando il dettato costituzionale. De Pascale ha dichiarato esplicitamente che, se non verranno apportati cambiamenti sostanziali, le Regioni presenteranno un ricorso alla Corte Costituzionale. La critica principale non risiede solo nella mancanza di risorse, ma nelle scelte politiche che privilegiano il settore privato a scapito del sistema pubblico. Il governatore ha definito il bonus per la sanità privata vergognoso e aberrante, chiedendo che tali fondi vengano dirottati interamente verso la sanità pubblica.

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Difesa del Governo: la salute come investimento strategico

Il Ministro della Salute, Giuseppe Schillaci, ha respinto le accuse di tagli alla spesa sanitaria, affermando che nel testo di legge non compare la parola "tagli". Schillaci ha sottolineato che la salute non deve essere considerata una voce di spesa da contenere, ma un investimento prioritario per il Paese. Il ministro ha evidenziato che dal 2022 sono stati destinati oltre 20 miliardi di euro al settore, con il fondo sanitario che continuerà a crescere nel 2026 e arriverà a 146 miliardi di euro nel 2027. Inoltre, ha specificato che il voucher sanitario è concepito per assistere direttamente gli anziani, rispondendo a un'esigenza reale del sistema.

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Aperture sulla scuola e questioni amministrative complesse

Mentre la sanità rimane il nodo irrisolto, il Governo mostra maggiore apertura sul fronte scolastico. Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato la volontà di eliminare la misura del taglio del personale durante l'iter parlamentare. Valditara ha ricordato che il Governo ha già assunto circa 206.000 unità e prevede ulteriori 40 mila assunzioni di docenti, superando di oltre 20 mila le assunzioni della precedente legislatura. Parallelamente, la commissione Bilancio della Camera ha richiesto lo stralcio di tre articoli per questioni di ordine costituzionale, incluso l'articolo 105 sulla vendita di libri di testo digitali a prezzo ridotto.

Disallineamenti tecnici e contenziosi sul bollo auto

Ulteriori tensioni emergono dalle differenze nei calcoli economici tra le Regioni e il Ministero dell'Economia, in particolare riguardo all'esenzione del bollo auto. Il vicepresidente della Lombardia, Marco Alparone, ha segnalato uno scarto stimato tra 80 e 120 milioni di euro nei rimborsi potenziali, richiedendo un tavolo tecnico per confrontare i parametri utilizzati. La compensazione iniziale prevista per la Lombardia ammonta a circa 410 milioni di euro su un totale nazionale di 2 miliardi e 93 milioni. Queste divergenze tecniche obbligano le Regioni a un confronto più approfondito prima di consolidare le previsioni di bilancio, rischiando di rallentare ulteriormente l'approvazione della manovra.