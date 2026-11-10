Sanità, il 5 dicembre tutti i comparti in piazza contro la manovra

Tutti i comparti della sanità scendono in piazza il 5 dicembre a Roma contro la legge di stabilità 2027, denunciando fondi insufficienti per il personale.

Tutti i comparti della sanità italiana manifesteranno il 5 dicembre a Roma, in Piazza Vittorio Emanuele, contro la legge di stabilità 2027 del governo. La mobilitazione è stata annunciata dai sindacati degli infermieri e dei medici, che denunciano risorse insufficienti per il Servizio Sanitario Nazionale e una carenza di personale ormai strutturale. Secondo le sigle, la protesta nasce dalla convergenza di insoddisfazione e delusione delle diverse componenti del Ssn.

Il sindacato Nursing Up, guidato dal presidente nazionale Antonio De Palma, definisce la decisione una misura colma. Nella sua visione, il sistema ha compensato per anni le carenze, ma ora non dispone più degli strumenti necessari per farlo. La manifestazione di Piazza Vittorio Emanuele rappresenta quindi, secondo i promotori, la goccia che fa traboccare il vaso.

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Le cifre della manovra sulla sanità contestate dai sindacati

Il segretario nazionale di Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, contesta direttamente l'uso delle risorse previste dalla manovra. Secondo il sindacato, i fondi per la sanità ammontano a 3,4 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi per quest'anno e un miliardo proveniente dallo scorso anno, ma sarebbero stati investiti male. Di Silverio elenca le voci principali: 1,6 miliardi per un voucher una tantum destinato agli over 75 da spendere in sanità privata, l'innalzamento della flat tax per i redditi privati fino a 100 mila euro e 300 milioni destinati a una parte della popolazione medica.

Di Silverio considera quest'ultima misura una mancetta, insufficiente a rialzare i medici di Pronto soccorso e gli infermieri di Pronto soccorso. Il segretario sostiene che il governo non abbia voluto investire sul personale, descritto come l'anello debole della catena sanitaria in questo momento.

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Carenza di infermieri e fuga di professionisti dal Ssn

Antonio De Palma sostiene che la carenza di infermieri sia diventata un'emergenza strutturale, con conseguenze dirette sui cittadini. Secondo il presidente di Nursing Up, le liste di attesa crescono perché manca il personale, e le strutture non riescono a garantire un livello sufficiente di qualità dei servizi.

De Palma denuncia anche una fuga di professionisti dal Servizio Sanitario Nazionale, legata alla mancanza di riconoscimento professionale. Il sindacato ricorda che l'Italia forma infermieri spendendo in media 30 mila euro in università, per poi vederli emigrare verso altri sistemi sanitari europei. Il sindacato parla di una sanità che non ha premura per i cittadini, motivo per cui i professionisti scendono in campo a difesa del diritto alla salute.

Richieste del ministro della Salute e posizione dei professionisti

Le proteste, secondo i sindacati, riguardano anche la scarsa attenzione del governo verso le richieste del ministro della Salute, che avrebbe chiesto 6 miliardi per la sanità ottenendone meno della metà. Di Silverio afferma che il governo chiede di investire sui professionisti ma sostiene il privato, e chiede di investire sugli ospedali pubblici ma alza il tetto di spesa degli ospedali accreditati. Il segretario di Anaao Assomed parla di un corto circuito anche istituzionale.

Alessandro Riccardi, presidente della SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza, condivide la linea di protesta. Riccardi lamenta che il problema delle assunzioni non sia stato realmente affrontato e che il riconoscimento del lavoro usurante, presentato con un emendamento nella scorsa finanziaria, sia stato stralciato per mancanza di risorse. Per la prima volta, secondo Di Silverio, studenti, specializzandi, dirigenti sanitari, medici, infermieri e tecnici manifesteranno insieme, senza sigle di appartenenza.

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Cosa succede dopo la manifestazione del 5 dicembre

La manifestazione del 5 dicembre a Roma è il punto di arrivo di una protesta che, secondo i sindacati, coinvolge tutte le professioni sanitarie. I promotori chiedono al governo un confronto concreto sulle assunzioni e sul riconoscimento dei professionisti, con risposte che finora non sarebbero arrivate, nonostante le promesse ricevute negli anni.

Di Silverio ricorda che nell'ultima finanziaria, prima delle elezioni, i sindacati si aspettavano un segnale più concreto e un cambio di rotta che, a suo giudizio, non c'è stato. Il messaggio dei professionisti è rivolto alla politica: senza investimenti sul personale, il Servizio Sanitario Nazionale rischia di non reggere, mentre il diritto alla cura dei cittadini e il diritto a curare dei professionisti vengono entrambi compromessi.