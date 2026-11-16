Sanità, il dissesto regionale cresce: 15 enti in negativo e 18 miliardi di fabbisogno

La Corte dei Conti evidenzia il grave squilibrio finanziario del Servizio Sanitario Nazionale: le regioni spendono più di quanto incassano, con un fabbisogno di 18 miliardi nei prossimi tre anni.

La situazione finanziaria del Servizio Sanitario Nazionale italiano presenta segnali di allarme crescenti, con un dissesto che interessa la maggior parte degli enti regionali. Secondo una recente ricognizione della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato, quindici tra Regioni e Province Autonome hanno chiuso il bilancio sanitario in negativo, evidenziando un divario strutturale tra le entrate statali assegnate e i costi effettivi del sistema. Le Regioni hanno richiesto alle istituzioni centrali un incremento di circa 6,8 miliardi di euro solo per il 2027, ma il fabbisogno totale stimato per i prossimi tre anni si attesta a 18 miliardi.

Il divario tra entrate statali e costi regionali

Nel disegno di legge di bilancio, il governo ha stanziato 3,4 miliardi di euro in più rispetto all'anno precedente, promettendo di impegnarsi per trovare nuovi fondi per mantenere gli ospedali, acquistare farmaci e macchinari e pagare gli stipendi del personale medico e infermieristico. Tuttavia, di questa cifra, un importo significativo era già previsto in precedenti anni finanziari, e la richiesta complessiva delle Regioni ha superato significativamente la risposta governativa. La Ragioneria Generale ha rilevato che le Regioni hanno speso complessivamente 3,5 miliardi di euro in più rispetto a quanto hanno incassato o ricevuto dallo Stato centrale. Questo squilibrio costringe le amministrazioni locali a coprire la differenza in autonomia, spesso ricorrendo all'aumento della pressione fiscale regionale, una misura che ha portato diverse aree del Sud e del Centro Italia a entrare nei cosiddetti piani di rientro sotto la vigilanza dei ministeri dell'Economia e della Salute.

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Le regioni più colpite dal deficit sanitario

La geografia del dissesto sanitario italiano mostra chiaramente le criticità territoriali. Sono attualmente sottoposte a piani di rientro le Regioni di Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia, un regime che impone di massimizzare le entrate tributarie locali e limitare severamente le nuove assunzioni. In termini assoluti, la situazione è particolarmente grave in Puglia, che registra un disavanzo di 369 milioni di euro, seguita dalla Toscana con 360 milioni di euro (contro i 267 milioni precedenti) e dall'Emilia-Romagna con 314 milioni di euro (saliti da 194 milioni). Il grafico della spesa sanitaria evidenzia un aumento significativo del disavanzo negli ultimi anni, con un picco rilevato nel 2025, una tendenza destinata a peggiorare se non verranno adottati correttivi normativi o finanziari immediati.

Le voci di spesa che alimentano il dissesto

Le cause principali di questo squilibrio risiedono nell'aumento strutturale della spesa sanitaria complessiva, passata da 112,5 miliardi di euro nel 2016 a 143,4 miliardi nel 2025, con un incremento del 27 per cento. Fino al 2019, la spesa cresceva in media dell'1,3 per cento annuo, ma la pandemia ha accelerato i tempi, toccando il 4,9 per cento nel 2024. Una fetta considerevole di questo aumento è dovuta ai costi del personale, che nel 2025 hanno richiesto 43,9 miliardi di euro, con un incremento del 3,4 per cento rispetto al 2024. Le Regioni temono ulteriormente gli aumenti salariali derivanti dai rinnovi contrattuali nei prossimi mesi, con il governo che stima un'ulteriore crescita della spesa del 7,3 per cento rispetto al 2025, sebbene la ripartizione tra le diverse Regioni rimanga un punto aperto.

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Spesa farmaceutica e ricorso al privato

Oltre ai costi del personale, anche l'acquisto di farmaci e prestazioni private ha inciso pesantemente sui bilanci. I farmaci acquistati direttamente da ospedali e aziende sanitarie sono costati 16,3 miliardi di euro nel 2025, un valore quasi il 50 per cento superiore a quello del 2016. Nonostante gli sforzi di alcune amministrazioni, come la Lombardia che ha ridotto la spesa da 2,5 a 2,3 miliardi di euro, il Lazio ha registrato un aumento da 1,5 a 1,6 miliardi. La Corte dei Conti ha più volte sottolineato che nessuna Regione rispetta il limite di spesa farmaceutica, fissato al 15,3 per cento del fondo sanitario nazionale. Parallelamente, nel 2025 le Regioni hanno speso 28,8 miliardi di euro per prestazioni da operatori privati accreditati, con un aumento del 2,7 per cento nel singolo anno e del 23 per cento dal 2016, confermando la dipendenza del sistema pubblico dal settore privato per garantire l'assistenza.

Beni, servizi e prospettive future

La voce dei beni e dei servizi diversi dai farmaci ha raggiunto i 30,4 miliardi di euro nel 2025, con un incremento del 4,5 per cento rispetto al 2024 e del 40 per cento rispetto al 2016. Questo segmento include dispositivi medici come protesi e valvole cardiache, ma anche altre spese legate all'attività del personale. In particolare, nelle Regioni con piano di rientro l'aumento è stato del 7,1 per cento, contro il 2,7 per cento delle altre Regioni, evidenziando una pressione finanziaria ancora maggiore sulle amministrazioni più critiche. La Ragioneria Generale segnala il peso rilevante delle prestazioni aggiuntive del personale e dell'attività di presidio, fattori che alimentano un circolo vizioso di indebitamento. Senza interventi risolutivi da parte del governo centrale, la sostenibilità finanziaria del Servizio Sanitario Nazionale rimane un obiettivo lontano, con le Regioni costrette a gestire emergenze quotidiane senza le risorse necessarie per investimenti a lungo termine.