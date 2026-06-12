Sanità, la Lombardia attacca il governo: ritiro del decreto sui medici di famiglia una scelta sbagliata e affrettata

Il presidente della Lombardia Fontana critica la decisione del governo di ritirare il decreto legge che prevedeva la trasformazione in dipendenti di parte dei medici di famiglia, definendola una scelta sbagliata e affrettata. Il provvedimento, sottoscritto da tutti i presidenti di Regione, avrebbe dato avvio a una riforma della sanità e aperto le Case di Comunità, come richiesto dal Pnrr. I sindacati dei medici si sono opposti ottenendo una modifica della convenzione. Il governo ora deve trovare alternative per rispettare gli impegni europei.

La Lombardia , la più grande regione italiana e storicamente governata dal centrodestra, ha espresso forti critiche nei confronti del governo nazionale riguardo a una riforma della sanità .

La controversia riguarda un decreto legge che avrebbe previsto la trasformazione in dipendenti di una parte dei medici di famiglia, attualmente convenzionati. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha definito la scelta del governo di ritirare il provvedimento come veramente sbagliata, sottolineando che la proposta era stata sottoscritta da tutti i presidenti di regione, sia di centrosinistra che di centrodestra.

Secondo Fontana, l'intesa tra tutte le regioni avrebbe dovuto indurre il governo a riflettere maggiormente, poiché rappresentava l'inizio di una potenziale grande riforma del sistema sanitario, in linea con gli obiettivi del Pnrr. Il presidente lamenta che condizionamenti di varia natura abbiano impedito il raggiungimento di una riforma utile per tutti e considera la decisione di ritirarla affrettata.

La riforma mirava a implementare le Case di Comunità, strutture chiave per l'assistenza territoriale, e Fontana ha chiesto al governo come sarà possibile aprirle senza il decreto. Non ha specificato i condizionamenti, ma ha fatto riferimento a pressioni interne alla maggioranza e al ministero, citando la figura di un sottosegretario con un passato da farmacista tra i più fieri oppositori.

I sindacati dei medici di famiglia si sono opposti con forza al testo, ottenendo che si optasse per una modifica della convenzione invece che per un decreto legge. Il nuovo piano prevede che i medici lavorino almeno sei ore settimanali nelle Case di Comunità, come comunicato agli assessori dal capo di gabinetto del ministro Schillaci. Il sindacato Fimmg ha espresso disponibilità a trovare soluzioni negoziali entro le scadenze del Pnrr, chiedendo responsabilità condivisa e non rivendicando vittorie.

Il responsabile sanità del Partito Democratico ha parlato di clamoroso fallimento del tentativo di modificare la medicina generale senza coinvolgere i professionisti e senza verificare il consenso nella maggioranza. La Cgil ha definito la situazione un pessimo teatrino, esortando il governo ad aprire una discussione parlamentare e a trattare seriamente la riforma dell'assistenza territoriale per non sprecare le risorse del Pnrr. La riforma era considerata cruciale per modernizzare il servizio sanitario e per rispettare gli impegni europei.

La decisione del governo di ritirarla ha acceso un dibattito politico sulle ragioni profonde del passo indietro e sulle future strategie per l'assistenza primaria. Fontana ha ribadito la necessità di una riforma strutturale, mentre i sindacati chiedono di essere parte attiva nel processo decisionale. Il Pnrr prevede investimenti significativi per le Case di Comunità e per la telemedicina, e il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe comportare la perdita di fondi europei.

La questione evidenzia le tensioni tra governo e regioni, e all'interno della stessa maggioranza, sulla gestione della sanità pubblica. La Lombardia, come regione più popolosa e con un sistema sanitario avanzato, ha un ruolo trainante nel dibattito. Il testo ritirato avrebbe modificato il rapporto di lavoro dei medici di famiglia, integrandoli maggiormente nel sistema pubblico. Le organizzazioni sindacali temevano che la misuraled asse loro un carico eccessivo di lavoro senza adeguate compensazioni.

Il ministero della Salute sta ora valutando alternative per rispettare i termini del Pnrr. La scelta di non procedere con il decreto legge è stata interpretata da alcuni come una resa alle pressioni dei sindacati, mentre altri vedono una necessità di ricercare un consenso più ampio. La data per il completamento delle riforme del Pnrr si avvicina e la pressione per trovare soluzioni praticabili cresce. Il governo deve bilanciare le esigenze di efficientamento con il dialogo con le categorie professionali.

La Lombardia continua a spingere per una decisa acceleratione, consapevole che il ritardo rischia di compromettere gli obiettivi fissati. La vicenda mostra la complessità di riformare un sistema articolato come quello sanitario italiano, con pluralità di attori e di interessi in gioco. La partita è aperta e le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell'assistenza territoriale





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